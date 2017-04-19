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ЭКОНОМИКА РБ


В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 12,5% ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЭКСПОРТНЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ ОФОРМЛЕНО В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ – ГТК
17:42 19.04.2017

В первом квартале 2017 г. более 13 тыс. экспортных деклараций выпущено в автоматическом режиме, что составило 12,5 % от общего числа таких деклараций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, за аналогичный период прошлого года автовыпуск экспорта составил около 11 тыс. деклараций.

Эксперимент по автоматическому выпуску импортных деклараций начался в сентябре 2016 года. За восемь месяцев его проведения количество оформленных в таком режиме деклараций составило около 10,5 тысяч.

При этом среднее время оформления с момента принятия электронного документа информационной системой таможенных органов до автоматического выпуска в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, в среднем составляет 1-2 минуты, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления – 5-6 минут.

Автоматический выпуск –одно из направлений ускорения совершения таможенных операций, так как решение о выпуске товара принимается компьютером, а не должностным лицом таможенного органа. Таможенный контроль занимает гораздо меньше времени, что, в свою очередь, в немалой степени способствует решению главной задачи – улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в стране.
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