В первом квартале 2017 г. более 13 тыс. экспортных деклараций выпущено в автоматическом режиме, что составило 12,5 % от общего числа таких деклараций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, за аналогичный период прошлого года автовыпуск экспорта составил около 11 тыс. деклараций.

Эксперимент по автоматическому выпуску импортных деклараций начался в сентябре 2016 года. За восемь месяцев его проведения количество оформленных в таком режиме деклараций составило около 10,5 тысяч.

При этом среднее время оформления с момента принятия электронного документа информационной системой таможенных органов до автоматического выпуска в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, в среднем составляет 1-2 минуты, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления – 5-6 минут.

Автоматический выпуск –одно из направлений ускорения совершения таможенных операций, так как решение о выпуске товара принимается компьютером, а не должностным лицом таможенного органа. Таможенный контроль занимает гораздо меньше времени, что, в свою очередь, в немалой степени способствует решению главной задачи – улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в стране.