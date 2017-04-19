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ЭКОНОМИКА РБ


МАСТЕР ПУНКТА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ МИНСКОГО ВАГОННОГО ДЕПО СТАНЦИИ «БОРИСОВ» ОБВИНЯЕТСЯ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТОК И МОШЕННИЧЕСТВЕ
17:15 19.04.2017

Борисовский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении мастера пункта технического обслуживания Минского вагонного депо станции «Борисов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, по данным следствия, должностное лицо, наделенное организационно-распорядительными обязанностями и уполномоченное совершать юридически значимые действия, в течение нескольких лет использовало служебные полномочия в корыстных целях.

За благоприятное решение вопросов, связанных с непринятием надлежащих мер за допущенные работниками прогулы и иные проступки, он путем обмана подстрекал их к передаче взятки якобы вышестоящему руководству.

Так, за непривлечение к дисциплинарной и административной ответственности подчиненного, находившегося на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, получил в качестве взятки 200 долларов США.

Кроме того, перед истечением срока действия контракта с одним из работников склонил последнего передать ему, как посреднику, за его продление незаконное денежное вознаграждение в сумме 750 долларов США.

С учетом собранных доказательств действия обвиняемого квалифицированы следствием по нескольким статьям Уголовного кодекса: мошенничество, подстрекательство к даче взятки, получение взятки, служебный подлог.

В рамках расследования проведены допросы работников и должностных лиц, очные ставки, осмотры документов, наложен арест на имущество фигуранта.

Мера пресечения в виде заключения под стражу, примененная в отношении обвиняемого с начала предварительного следствия, не изменялась.

Следствием внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению коррупционных преступлений на государственном предприятии.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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