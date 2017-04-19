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ЭКОНОМИКА РБ


ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ГОДА-2017» ПРОДЛИТСЯ ДО 1 ИЮЛЯ
16:41 19.04.2017

Прием заявок на участие в XIV республиканском конкурсе «Лучший строительный продукт года-2017» продлится до 1 июля. Об этом сообщил председатель оргкомитета республиканского конкурса «Лучший строительный продукт года» Александр Патутин.

По его словам, за 13 лет ежегодного проведения конкурса в нем приняло участие свыше 500 предприятий, представляющих как отечественную строительную отрасль, так и строительную индустрию ряда зарубежных стран – России, Украины, Германии, Франции, Польши, Литвы и др. За это время более 1000 продуктов были отмечены наградами как лучшие в своей отрасли.

«На данный момент заявки уже подали 15 предприятий: ООО «Стеклопак-21», ОАО «Красносельскстройматериалы», ОАО «Сморгоньсиликатобетон» филиал ОАО «Красносельскстройматериалы», ИООО «Ондулин. Строительные материалы», ОАО «Эталон», представительство ООО «Грундфос» (Россия) в Беларуси, ОАО «ГродноЛифт», ОАО «Кричевцементошифер», ОАО «Радошковичский керамический завод», ООО «Технологии Воды», ООО «Родолит Аква», УМ УП «Минскметрострой», ОАО «Спецжелезобетон», ОАО «Промметизделия», – сказал А. Патутин.

Основные номинации конкурса: «Лучший строительный материал (изделие) года»; «Лучшая строительная конструкция (система) года»; «Лучший продукт в обеспечении пожарной безопасности»; «Лучшая строительная технология года»; «Лучший строительный инструмент года»; «Лучшая строительная техника и оборудование года»; «Лучший исполнитель строительно-монтажных работ».

Специальные (внеконкурсные) номинации: «Инновация года»; «Лучшая комплексная система, техническое решение в строительстве».

Александр Патутин также рассказал, что Белорусский национальный технический университет, РУП «Институт БелНИИС» Министерства архитектуры и строительства Беларуси и Центр поддержки предпринимательства «Деловые медиа» подписали соглашение о совместной деятельности по проведению конкурса.

«Сформирован Наблюдательный совет конкурса, который возглавил заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич. Избран новый председатель Экспертного совета конкурса. Им стал заместитель генерального директора по научной работе, к. т. н., доцент РУп «Институ БелНИИС» Вячеслав Коньков. Осуществляют экспертизу: НИРУП «Институт БелНИИС»; РУП «Белорусский институт строительного проектирования» Управления делами президента; Белорусский национальный технический университет; РУП «Стройтехнорм»; РУП «Строймедиапроект»; Командно-инженерный институт МЧС Беларуси; НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси; РУП «Белстройцентр»; Белорусский государственный институт метрологии Госстандарта Беларуси», – рассказал А. Патутин.
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