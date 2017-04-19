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ЭКОНОМИКА РБ


УПРАВЛЯЮЩИЙ ООО «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «СКВИЧ» И ЕГО СЫН ОБВИНЯЮТСЯ В ПРИЧИНЕНИИ УЩЕРБА НА 2,7 МЛН РУБЛЕЙ
15:50 19.04.2017

Уголовное дело в отношении управляющего ООО «Футбольный клуб «Сквич» и его сына направлено в суд для рассмотрения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, прокуратура Минска изучила материалы уголовного дела, возбужденного в отношении управляющего ООО «Футбольный клуб «Сквич», который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, повторно, в особо крупном размере), ч.2 ст.17, ч.3 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее тяжкие последствия), ч.3 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), и его сына, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.17, ч.3 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее тяжкие последствия).

Предварительным следствием установлено, что управляющий ООО «Футбольный клуб «Сквич», а также его сын (соучредитель ООО «Футбольный клуб «Сквич») совершили ряд преступлений в ходе выполнения ООО «Футбольный клуб «Сквич» функций застройщика двух многоэтажных жилых домов.

Всего в отношении вышеуказанных лиц возбуждено более 30 уголовных дел, которые соединены в одном производстве. Общий ущерб по уголовному делу составил 2738686 рублей.

Изучение уголовного дела в прокуратуре города Минска показало, что предварительное расследование проведено всесторонне, полно и объективно. Действия обвиняемых квалифицированы верно. Оснований для отмены или изменения меры пресечения в виде заключения под стражу не установлено.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд Фрунзенского района Минска.

Предварительное следствие по уголовному делу производилось УСК Беларуси по Минску.

Санкция ч.4 ст.210 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а ч. 3 ст.424 УК – в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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