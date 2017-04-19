Министерство экономики объявило о начале Национального конкурса «Предприниматель года».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, 19 апреля стартует прием заявок от участников. Подавать их необходимо в местные органы исполнительной власти, по месту регистрации бизнеса. Прием заявок будет осуществляться до 1 июня. Образец заявки можно скачать на сайте конкурса: www.предприниматель-года.бел.

Основные цели проведения конкурса – популяризация предпринимательства, стимулирование деловой активности граждан и прямой сигнал предпринимательскому сообществу о поддержке со стороны правительства.

В нынешнем формате конкурс проводится во второй раз (ранее с 1997 по 2013 в Беларуси проводился конкурс «Лепшы прадпрымальнiк года»). По сравнению с прошлым годом правила конкурса немного изменились – 13 апреля 2017 года принято соответствующее постановление Совета министров №280.

Так, в 2017 году конкурс проводится среди представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, доля государства в уставном фонде которых не превышает 50%, по 4 номинациям: Успешный старт; Стабильный успех; Эффективный бизнес в сфере производства; Эффективный бизнес в сфере услуг.

При этом в целях поощрения успешных практик развития бизнеса право участвовать в конкурсе в номинации «Стабильный успех» предоставлено и крупным компаниям (со средней численностью работников за календарный год более 250).

В 2016 году конкурс проводился по 5 номинациям, однако в текущем году номинация «Инновационно активный бизнес» исключена из-за сложности объективного определения победителей в ней. В определенном смысле понятия предпринимательства и инноваций тождественны, при этом не существует строгих критериев, которые могут свидетельствовать о большей или меньшей инновационности бизнеса.

Вместе с тем для определения победителей в номинации «эффективный бизнес в сфере производства» будет использован дополнительный показатель – «объем отгруженной инновационной продукции (работ, услуг)». Благодаря этому компании, занимающиеся производством инновационной продукции, будут иметь преимущество.

Кроме того, с учетом практики проведения конкурса в 2016 году, уточнен перечень документов, подаваемых для участия в конкурсе, порядок их согласования местными исполнительными органами, условия, препятствующие участию в конкурсе (в сторону смягчения).

В состав областных (Минского городского) организационных комитетов конкурса, которые, напомним, не менее чем наполовину должны состоять из предпринимателей и представителей их общественных объединений, включаются также представители Министерства экономики.

Министерство экономики наделяется правом возвращать в облисполкомы и Минский горисполком документы участников конкурса, если они не соответствуют требованиям Положения о порядке подготовки и проведения конкурса.

С 2017 году победители конкурса будут награждаться дипломом и премией, а также памятным призом.

Напомним, что отбор участников конкурса осуществляется на уровне горисполкомов, райисполкомов, администраций районов Минска по месту государственной регистрации, которые обеспечивают согласование представленных участниками документов с территориальными органами Министерства по налогам и сборам, Министерства труда и социальной защиты, органами государственной статистики и внутренних дел.

Согласованные документы участников конкурса передаются в областные (Минский городской) организационные комитеты конкурса для определения победителей в каждой из номинаций в соответствии с порядком оценки показателей деятельности участников конкурса.

Информация о победителях конкурса направляется в Министерство экономики для подготовки проекта постановления Совета министров об утверждении победителей конкурса.

Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обстановке премьер-министром Беларуси либо, по его поручению, заместителем премьер-министра.

Финансирование расходов на подготовку и проведение церемонии награждения победителей конкурса осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Участие в конкурсе бесплатное.

Директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Петр Арушаньянц сообщил, что торжественная церемония награждения участников конкурса пройдет, как и в прошлом году, в ноябре – во время Всемирной недели предпринимательства в Беларуси.

Также он рассказал, что в рамках основного конкурса будет проведен специальный конкурс, ориентированный на школьников.

«Мы поддерживаем традицию, которую заложили в прошлом году: в рамках конкурса «Предприниматель года» проводить еще один небольшой конкурс, нацеленный на развитие предпринимательства в перспективе, то есть, на детей и молодежь. В прошлом году мы проводили среди школьников конкурс «Я рисую бизнес». Кстати, рекламный ролик «Предприниматель года» сделан на основе присланных на него рисунков. В этом году будет другой формат – конкурс идей школьных бизнес-компаний. У нас в стране эта практика уже получила заметное развитие: на базе школ существуют школьные бизнес-компании, в которых состоят ученики старших классов. Там они учатся бизнесу, причем и с практической стороны. Эти компании получили развитие в Минской и Витебской области, а также в городе Минске. Среди них и будет проводиться конкурс на лучшую бизнес-идею», - отметил П. Арушаньянц.