|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.04.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СОТРУДНИК ОДНОГО ИЗ СТОЛИЧНЫХ БАНКОВ ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В ПОДЛОЖНОМ ОФОРМЛЕНИИ КРЕДИТОВ НА 13 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
15:30 19.04.2017
Управление Следственного комитета по Минску расследует уголовное дело в отношении сотрудницы одного из столичных банков, подозреваемой в хищении денежных средств путем злоупотребления служебными полномочиями.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, 26-летняя минчанка, специалист по работе с физическими лицами, действуя исключительно из корыстных побуждений, оформляла от имени клиентов банка подложные договоры на различные кредиты. После присваивала пластиковые карточки и использовала начисленные деньги по личному усмотрению: на оплату арендованной машины Infinity FX35, покупку парфюмерии, погашение задолженности по собственным кредитам.
В целях сокрытия своих действий, при оформлении кредитных договоров, подозреваемая отключала в банковской программе функцию СМС-оповещения о снятии денежных средств с кредитных карточек. Кроме того, после извещения банком клиентов об имеющейся задолженности по погашению, перезванивала потерпевшим и сообщала о произошедшем сбое в программе.
В результате всех манипуляций и действий пострадали пять человек. Сумма ущерба составила свыше 13 тысяч рублей.
Действия подозреваемой квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси.
Расследование по уголовному делу продолжается.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.04.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 19.04.2017
Курсы в банках
на 19.04.2017
Конвертация в банках
на 19.04.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте