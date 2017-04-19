Управление Следственного комитета по Минску расследует уголовное дело в отношении сотрудницы одного из столичных банков, подозреваемой в хищении денежных средств путем злоупотребления служебными полномочиями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, 26-летняя минчанка, специалист по работе с физическими лицами, действуя исключительно из корыстных побуждений, оформляла от имени клиентов банка подложные договоры на различные кредиты. После присваивала пластиковые карточки и использовала начисленные деньги по личному усмотрению: на оплату арендованной машины Infinity FX35, покупку парфюмерии, погашение задолженности по собственным кредитам.

В целях сокрытия своих действий, при оформлении кредитных договоров, подозреваемая отключала в банковской программе функцию СМС-оповещения о снятии денежных средств с кредитных карточек. Кроме того, после извещения банком клиентов об имеющейся задолженности по погашению, перезванивала потерпевшим и сообщала о произошедшем сбое в программе.

В результате всех манипуляций и действий пострадали пять человек. Сумма ущерба составила свыше 13 тысяч рублей.

Действия подозреваемой квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси.

Расследование по уголовному делу продолжается.