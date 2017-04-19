22 апреля Белорусская железная дорога проведет акцию «Стоп — заяц!», направленную на повышение культуры проезда пассажиров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, представители БЖД организуют комплекс мероприятий по проверке наличия проездных документов (билетов) у пассажиров поездов региональных линий экономкласса. Контроль будет осуществляться на перроне при посадке или высадке из транспортного средства. Также участники акции раздадут пассажирам тематические памятки. Кроме работников БЖД в мероприятии примут участие также сотрудники отделов внутренних дел на транспорте.

В первом квартале 2017 года контролеры-ревизоры пассажирских поездов БЖД провели 13814 проверок в поездах городских, региональных, межрегиональных и международных линий. За время их проведения за безбилетный проезд оштрафовано 1734 человека, на 226 граждан составлены протоколы об административном правонарушении.

В настоящее время штраф за безбилетный проезд в поездах городских линий составляет 0,5 базовой величины, в поездах региональных линий — 0,7 базовой, межрегиональных и международных линий — 1 базовую.

Пассажир в обязательном порядке при посадке в поезд и во время поездки должен иметь проездной документ (билет), а при наличии права на бесплатный (льготный) проезд — оригинал документа, подтверждающий такое право.

Оформление проездных документов (билетов) производится в билетной кассе, через терминал самообслуживания.

При отсутствии на станции или остановочном пункте билетной кассы, терминала самообслуживания гражданин может осуществить посадку в поезд с ненумерованными местами без проездного документа (билета), оформив проезд и провоз ручной клади в поезде у уполномоченного лица до следующей остановки поезда после посадки. В таком случае плата за оформление проездного документа (билета) не взимается.

Безбилетным является гражданин, обнаруженный без проездного документа (билета), предъявивший проездной документ (билет), который не дает право проезда в указанном поезде, вагоне, а также без документов, подтверждающих право на проезд по бесплатному, льготному, детскому, служебному проездному документу (билету), при проведении контроля в поездах и непосредственно после окончания поездки в поездах с ненумерованными местами.

Безбилетный гражданин, обнаруженный в поезде с ненумерованными местами, обязан оплатить стоимость проезда от станции посадки до станции своего назначения, стоимость услуги по оформлению проездного документа (билета) в поезде и штраф.

Если безбилетный гражданин заявляет о желании покинуть поезд, он оплачивает стоимость проезда до станции, на которой покинет поезд, а также штраф.

В случае отказа оплатить стоимость проезда и покинуть поезд, безбилетный гражданин удаляется из поезда уполномоченными лицами на ближайшей станции.