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ЭКОНОМИКА РБ


ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ ТЯГАЧ И ПОЛУПРИЦЕП С ЗАНИЖЕННОЙ НА 40% СТОИМОСТЬЮ
14:57 19.04.2017

Сотрудники Витебской таможни пресекли попытку незаконного перемещения седельного тягача DAF и полуприцепа Schmitz по заниженной стоимости.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, транспортное средство ввозилось для дальнейшего использования на территории Евразийского экономического союза через пункт пропуска «Урбаны». В товаросопроводительных документах на автомобиль была указана стоимость тягача 18 тыс. евро, а стоимость полуприцепа – 4,5 тыс. евро. Однако при проведении таможенного контроля обнаружен второй пакет документов, в которых стоимость автомобиля оказалась в несколько раз выше, чем в представленных к оформлению. Кроме того, Витебской таможней для уточнения стоимости тягача и полуприцепа был направлен запрос в таможенные органы Германии, откуда и ввозилось транспортное средство. В результате установлено, что реальная стоимость седельного тягача занижена в два раза, а полуприцепа почти в четыре раза: 36 и 17,5 тыс. евро соответственно.

По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 14.5 КоАП Беларуси, тягач и полуприцеп изъяты.
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