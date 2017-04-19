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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН ОПУБЛИКОВАЛ ГРАФИК РАБОТЫ 22-25 АПРЕЛЯ
14:44 19.04.2017
ГП «Минский метрополитен» опубликовало график работы 22-25 апреля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе метрополитена, 22 апреля столичный метрополитен будет работать по графику субботнего дня. Однако в этот день планируются изменения.
Так, с 7.00 и до 9.00 интервал движения поездов на обеих линиях составит 3 минуты, а с 9.00 и до 19.00 — 5-6 минут. После 19.00 движение поездов вернется в обычный график субботнего дня.
23, 24 и 25 апреля поезда пойдут графиком воскресного дня.
В случае возможного увеличения пассажиропотока в метрополитене предусмотрен соответствующий резерв по обеим линиям для оперативного подключения к перевозкам.
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