ГП «Минский метрополитен» опубликовало график работы 22-25 апреля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе метрополитена, 22 апреля столичный метрополитен будет работать по графику субботнего дня. Однако в этот день планируются изменения.

Так, с 7.00 и до 9.00 интервал движения поездов на обеих линиях составит 3 минуты, а с 9.00 и до 19.00 — 5-6 минут. После 19.00 движение поездов вернется в обычный график субботнего дня.

23, 24 и 25 апреля поезда пойдут графиком воскресного дня.

В случае возможного увеличения пассажиропотока в метрополитене предусмотрен соответствующий резерв по обеим линиям для оперативного подключения к перевозкам.