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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ ВРЕМЕННО ОГРАНИЧИЛА ВВОЗ МЯСА ПТИЦЫ ИЗ НЕКОТОРЫХ РЕГИОНОВ ИТАЛИИ И ГЕРМАНИИ
14:27 19.04.2017
Беларусь временно ограничила ввоз мяса птицы из некоторых регионов Италии и Германии.
«По информации Международного эпизоотического бюро за март и апрель в регионах Италии, а именно: Венеция, Эмилия-Романья, Пьемонт, Фриули-Венеция Джулия, Ломбардия, а также на административной территории Нижняя Саксония Германии зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим с 18 апреля вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов и кормовых добавок растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы», - говорится в указании Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
Одновременно отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз на территорию Беларуси из регионов Италии и Германии вышеуказанных товаров.
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