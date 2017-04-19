Минский автомобильный завод вместе с датской компанией Hvidtved Larsen разработал и собрал уникальную каналопромывочную машину для очистки стоков, которая повысит эффективность работы городских коллекторов и позволит предотвратить потопы после ливней.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в коммуникационном агентстве АГИ, новая белорусская спецтехника претендует на статус одной из самых передовых в мире.

Белорусско-датская машина МАЗ-4926W2 станет первой в своем классе. Она способна промывать и очищать ливневые и хозяйственно-бытовые канализационные колодцы диаметром до метра. Всего одна такая машина может избавить городские трубы от осадков и засоров, которые мешают работе коллектора. Все это, в частности, позволит избежать затоплений во время сильных дождей, что актуально почти для всех городов.

Новинка взяла лучшее от двух производителей: белорусское шасси, на которое «посадили» датское навесное оборудование – цистерну на 4 кубометра воды или осадков. Приводит в действие машину двигатель от Cummins экологического класса Евро-4. Для очистки используется вакуумный насос, который направляет в канализацию струю воды под чудовищным давлением – до 160 атмосфер. Для сравнения, в шинах оно составляет всего 2 атмосферы, а в пожарном гидранте – до 10. Машина закачивает в колодец 127 литров воды в минуту, то есть максимальный запас способна вылить за полчаса.

Белорусско-датский «чистильщик» может заменить сразу две машины. Все благодаря подвижной перегородке в цистерне, которая разделяет пространство на два отсека. По мере расхода воды гидравлический поршень смещается к задней крышке, чтобы освободить место для осадков из канализации. Если раньше для этого приходилось использовать две единицы техники (одна промывает водой, другая собирает отходы), то сейчас справится и одна машина.

Кроме того, новинка получилась компактной и маневренной: небольшие габариты позволяют ей уверенно действовать в плотной городской застройке и легко объезжать внешние преграды, вроде дорожных заторов во время ливня. Поработали инженеры и над экономичностью: машина потребляет на треть меньше топлива в сравнении с аналогичной спецтехникой.

Еще одно отличие – высокая надежность. Срок службы МАЗ-4926W2 превышает 20 лет, причем вне зависимости от условий эксплуатации. Машина может работать и в мороз, и в жару: вакуумные краны не замерзают за счет теплоизоляции и электроподогрева, а перегреться на дает система охлаждения. Многие процессы в машине автоматизированы. Так, система CAN-Bus регулирует работу двигателя в связке с насосами в зависимости от текущей ситуации.

На Минском автозаводе будут ежегодно выпускать около 10 каналопромывочных машин. Помимо Беларуси (только Минску нужно 20 таких машин), спецтехнику планируют поставлять в Россию, Украину, Казахстан и другие страны СНГ. Кроме того, она может появиться в европейских городах.

«Вместе с датской компанией Hvidtved Larsen нам удалось создать современную машину, которая вобрала в себе многие передовые технологии. Более современного решения в мире сейчас не найти. Мы рассчитываем, что спецтехника найдет применение как в Беларуси, так и за рубежом. Тем более что по сочетанию цены и качества аналогов ей нет», – подчеркнули в ОАО «МАЗ».

В будущем МАЗ также намерен разработать еще одну модель каналопромывочной машины. Модель МАЗ-6516V8 получит более мощный мотор и насос, способный прокачивать до 400 литров воды в минуты. Машина будет способна эффективно очищать крупные магистральные сети диаметром около 2 метров.

Планируется также повысить уровень локализации производства белорусско-датских машин. Предполагается, что большую часть компонентов будут выпускать в республике.

ОАО «МАЗ» представило более 10 новых единиц автотехники для коммунальных организаций, в том числе мусоровозы, самосвалы, подметально-уборочную машину и др. Все они в ближайшем будущем могут появиться на дорогах белорусских городов.

Многие модели белорусские инженеры создают вместе с зарубежными разработчиками. ОАО «МАЗ» сотрудничает с ведущими компаниями: Larsen (Дания), Zoomlion (Китай), Geesinknorba (Нидерланды), Faun (Германия), Everdigm (Южная Корея), Arctic machine и Ficote (Финляндия).

«Сейчас это востребованное направление сотрудничества. Одна часть создается ОАО «МАЗ», другая – одним из ведущих зарубежных производителей. Все это позволяет уверенно выходить на рынки других стран с конкурентоспособной продукцией», – сказал заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко.

Заместитель министра ЖКХ Олег Поскробко отметил, что МАЗ представил современную и высокоточную спецтехнику, которая будет полезна в коммунальном хозяйстве.

«Сейчас нам требуются компактные спецмашины, которые могут действовать на дворовых территориях, способны легко объезжать припаркованные автомобили», – заявил он.