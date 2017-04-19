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ЭКОНОМИКА РБ


ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ФИНАНСОВОЙ МИЛИЦИИ ПРЕДОТВРАЩЕН УЩЕРБ ГОСПРЕДПРИЯТИЮ НА 116 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
13:45 19.04.2017

После вмешательства управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску был предотвращен ущерб государственному предприятию, являющемуся крупным производителем бытовой техники, на сумму 116000 рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете государственного контроля, это госпредприятие обратилось с заявлением в финансовую милицию, в котором сообщило о незаконном завладении собственным имуществом одной из частных компаний, которая на протяжении нескольких лет являлась в Минске субъектом ее товаропроводящей сети. Должностные лица этой дилерской компании отказались исполнять взятые на себя договорные обязательства по оплате части поставленной в их адрес продукции. При этом они попытались вывести собственные активы, объявить предприятие банкротом и таким образом не рассчитываться с поставщиком бытовой техники.

С этой целью ими был заключен ряд фиктивных договоров с подконтрольными организациями, в которых данные должностные лица являлись учредителями. На подконтрольные компании были выведены активы предприятия.

Финансовой милицией в ходе рассмотрения обращения государственного предприятия – производителя бытовой техники была собрана доказательная база совершенного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 240 (преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство)) УК Беларуси. Проведенная специалистами финансово-экономическая экспертиза установила криминальный характер сделок частной структуры с аффилированными субъектами хозяйствования, которые изначально заключались их руководителями на заведомо невыгодных условиях с целью ухудшения финансового положения организации и ее дальнейшего банкротства, последствием которого стал бы не расчет с кредитором в сумме более 116000 рублей.

В ходе расследования уголовного дела, подозреваемые признали свою вину, а также в полном объеме возместили ущерб государственной компании-производителю.
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