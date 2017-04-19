Мобильный оператор life:) вывел на рынок новую линейку тарифных планов «Семья».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе оператора, теперь на одном тарифном плане может быть несколько абонентов, то есть оплачивается только одна абонентская плата, а минутами и мегабайтами пользуется вся семья.

Кроме минут на все сети и мегабайт, тарифы включают безлимитные звонки и SMS между пользователями одной группы, безлимит для мессенджеров BiP, Viber и WhatsApp.

В линейку входит 4 тарифных плана: «Семья 1», «Семья 2», «Семья 3» и «Мультинет».

Для того чтобы начать пользоваться семейным тарифным планом вместе, достаточно нескольких шагов: подключиться или перейти на любой тариф из линейки; пригласить других пользователей в свою группу; раздавать им минуты и мегабайты. Это можно сделать в мобильном приложении Smart life:), в личном кабинете на сайте, в USSD-меню *555#.

Преимущества новой тарифной линейки:

экономно – платить одну абонентскую плату за всю семью выгоднее, чем отдельно за каждого. Звонки и SMS между пользователями одной группы без ограничений;

подходит каждому – каждому пользователю можно распределить столько минут и мегабайт, сколько нужно именно ему. И перераспределить в любое время – лишнего не останется, а у каждого будет столько минут и мегабайт, сколько ему необходимо;

удобно – приглашать пользователей в свою группу, распределять и перераспределять минуты и мегабайты можно в приложении, на сайте или в USSD.

Все пользователи, которые приняли приглашения от организатора, меняют свой тарифный план на тариф из линейки «Семья». Но оплачивает тарифный план только организатор, остальные лишь пользуются минутами, мегабайтами. Сколько чего израсходовано и сколько осталось можно увидеть в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении Smart life:)

Тариф «Мультинет» предназначен преимущественно для устройств – в нем меньше минут и больше мегабайт, которые можно распределить на все устройства с SIM-картами: на смартфон, планшет, модем.

Подключить можно в салонах life:), зайтие на family.life.com.by или в Smart life:), выбрать подходящий тариф из линейки «Семья», подключиться и пользоваться им вместе со своими родными и близкими, или раздавать мегабайты из него на все свои устройства.