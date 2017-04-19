|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.04.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НЕ МЕНЕЕ 358 ТЫСЯЧ ПЛАНИРУЕТ ЗАРАБОТАТЬ НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ СУББОТНИКЕ МОГИЛЕВ
13:06 19.04.2017
Не менее 358 тысяч планирует заработать на республиканском субботнике Могилев, который пройдет 22 апреля, пишут «Могилевские ведомости».
В этот участие примут более 100 тысяч человек, в том числе студенты, школьники, общественные организации. Большая часть из них будет работать на своих рабочих местах. О планах проведения праздника коллективного труда в областном центре рассказала заместитель председателя Могилевского горисполкома Алла Галушко на состоявшейся планерке ведомства.
Эпицентром субботника в Могилеве станет строящийся парк культуры и отдыха в районе Подниколья. Здесь будет заложены сразу несколько аллей в честь 750-летия Могилева ветеранами и представителями молодого поколения. Деревья в этот день будут сажать и в других микрорайонах города, в том числе на набережной Днепра от Шмидтовского до Пушкинского моста, в скверах, в парках и лесопарках – всего не менее 750 штук разных пород.
Также в день субботника в городе будут заниматься уборкой и благоустройством дворовых территорий, покраской ограждений, в том числе мостовых. Порядка 35 тысяч человек, а это в основном работники предприятий и учреждений, на текущей неделе, то есть до обозначенной даты субботника, приведут в порядок прилегающие к организациям территории.
Согласно уже озвученным планам республиканского субботника 50% заработанных средств поступят в республиканский бюджет, остальная часть денег будет направлена на реконструкцию, реставрацию или восстановление историко-культурных ценностей, укрепление материально-технической базы госучреждений дополнительного образования детей и молодежи, создание и развитие субъектов инновационной инфраструктуры, подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону в регионах.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.04.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 19.04.2017
Курсы в банках
на 19.04.2017
Конвертация в банках
на 19.04.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте