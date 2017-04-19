Не менее 358 тысяч планирует заработать на республиканском субботнике Могилев, который пройдет 22 апреля, пишут «Могилевские ведомости».

В этот участие примут более 100 тысяч человек, в том числе студенты, школьники, общественные организации. Большая часть из них будет работать на своих рабочих местах. О планах проведения праздника коллективного труда в областном центре рассказала заместитель председателя Могилевского горисполкома Алла Галушко на состоявшейся планерке ведомства.

Эпицентром субботника в Могилеве станет строящийся парк культуры и отдыха в районе Подниколья. Здесь будет заложены сразу несколько аллей в честь 750-летия Могилева ветеранами и представителями молодого поколения. Деревья в этот день будут сажать и в других микрорайонах города, в том числе на набережной Днепра от Шмидтовского до Пушкинского моста, в скверах, в парках и лесопарках – всего не менее 750 штук разных пород.

Также в день субботника в городе будут заниматься уборкой и благоустройством дворовых территорий, покраской ограждений, в том числе мостовых. Порядка 35 тысяч человек, а это в основном работники предприятий и учреждений, на текущей неделе, то есть до обозначенной даты субботника, приведут в порядок прилегающие к организациям территории.

Согласно уже озвученным планам республиканского субботника 50% заработанных средств поступят в республиканский бюджет, остальная часть денег будет направлена на реконструкцию, реставрацию или восстановление историко-культурных ценностей, укрепление материально-технической базы госучреждений дополнительного образования детей и молодежи, создание и развитие субъектов инновационной инфраструктуры, подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону в регионах.