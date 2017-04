ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛ ХУАВЭЙ ТЕХНОЛОДЖИС ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА «ТИБО-2017» ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И СЕРВИСЫ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА, ОБЪЕДИНЕННЫЕ ИДЕЕЙ INTERNET OF THINGS

12:48 19.04.2017 ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» на «ТИБО-2017» представляет новейшие телекоммуникационные решения, сервисы и продукты для частных лиц и бизнеса, новейшие смартфоны и потребительские гаджеты, а также, совместно с партнерами – интеллектуальные решения и сервисы для дома и офиса, объединенные идеей IoT (Internet of Things): Smart Home, Smart Industry, Smart City. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, также в этом году Huawei впервые выступит в статусе Генерального партнера выставки-форума. «Мы нацелены на серьезную работу в Беларуси. Активно развиваем и укрепляем сотрудничество с крупнейшими игроками телекоммуникационного рынка – Velcom, МТС, beCloud, Белтелеком – в проектах по внедрению цифровых технологий и решению бизнес-задач. Для достижения наилучшего результата стремимся интегрировать глобальный опыт и инновации Huawei в построении цифровой деловой экосистемы для устойчивого развития. В рамках «ТИБО» мы представим ряд партнерских решений: с МТС – платформу для тестирования интернета вещей на основе технологии NB-IoT, с beCloud – решение «умных парковок» и протестируем впервые в Беларуси скорости 5G. На нашем стенде на выставке мы продемонстрируем платформы облачных коммуникаций, возможности телевидения нового поколения и др. Также все четыре дня работы выставки мы будем проводить презентацию новейших флагманских смартфонов – Huawei P10 и P10 Plus и предоставлять самые разнообразные возможности гостям стенда для тестирования фото- и видеовозможностей новинок», – сказал генеральный директор ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» Пань Юн. Стенд Huawei традиционно представляет собой две зоны, объединенные общим слоганом. В этом году он звучит так: «За гранью ваших ожиданий». В части бизнес-решений эксперты Huawei проводят для посетителей экскурсии, рассказывают о работе тех или иных предложений и их практическом применении в бизнесе. В части потребительских терминалов вновь будет шумно и активно – с конкурсами и технологичными подарками, с презентацией смартфонов и консультациями по их работе, с рядом активаций, которые призваны продемонстрировать работу камер новинок – смартфонов P10 и P10 Plus. Например, в зоне арт-фотостудии будет наглядно продемонстрирована портретная съемка на камеру смартфона: с помощью цветовой проекции на лицо участника делается два снимка: цветной и черно-белый. Они программно совмещаются, и участник получает арт-фотографию и идеальный портрет. Или через специально созданное к выставке приложение для P10 и P10 Plus «Город, который живет во мне», позволяющее и наглядно увидеть великолепную работу первой в мире селфи-камеры Leica, и определить город, живущий в сердце. Также все запостившие в соцсетях фото со стенда с тэгом #HuaweiTibo2017 смогут испытать удачу и выиграть один из 10 подарков от компании, которые будут разыгрываться рандомным образом в группах Huawei в соцсетях.