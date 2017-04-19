Услугой «Личный кабинет физического лица» на сайте Министерства по налогам и сборам воспользовались 23 259 жителей Могилевской области, пишут «Могилевские ведомости».

Как рассказали в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, «Личный кабинет» позволяет получить извещение на уплату имущественных платежей (земельного налога и налога на недвижимость), записаться на личный прием к руководству инспекции, оплатить налоги через интернет-банкинг, просмотреть поданные декларации. Кроме того, возможно посмотреть кадастровую стоимость земельного участка.

Прямо в «Личный кабинет» поступят сведения о переплатах недоимках (если задолжали казне); можно получить справку о расчетах с бюджетом; выписку из лицевых счетов; о проведенных зачетах; реестр платежей и т.д. Функционал развивается.

Для регистрации услуги нужно лично с паспортом посетить ближайшую налоговую инспекцию.