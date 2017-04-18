Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей информирует о проведении конкурса инвестиционных проектов малого бизнеса для оказания государственной финансовой поддержки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестском облисполкоме, предмет и условия конкурса: отбор инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Беларуси, а также имеющих право на получение государственной финансовой поддержки в соответствии с нормами указа №255 от 21 мая 2009 г. «О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства».

Виды государственной финансовой поддержки: заем (предоставление денежных средств на возвратной возмездной основе); лизинг имущества (предоставление имущества на условиях финансовой аренды).

Государственная финансовая поддержка предоставляется:

на конкурсной основе;

при реализации инвестиционных проектов по следующим направлениям: создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг); организация, развитие производства, реализация экспортоориентированной, импортозамещающей продукции, производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение; внедрение новых технологий (обладающих более высокими качественными характеристиками по сравнению с лучшими аналогами, доступными на данном рынке, определенном сегменте рынка, для которых эта технология является новой);

в целях строительства, приобретения капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и (или) их ремонта и реконструкции; приобретения оборудования, транспортных средств, специальных устройств и приспособлений; закупки комплектующих изделий, сырья и материалов для собственного производства и оказания услуг;

при наличии обеспечения исполнения обязательств;

на условиях срочности и возвратности: денежные средства на условиях займа – до 5 лет; имущество на условиях финансовой аренды (лизинга) – до 5 лет;

на условиях платности: плата за пользование государственной финансовой поддержкой устанавливается в размере ставки рефинансирования; плата за пользование государственной финансовой поддержкой устанавливается в размере 10% годовых при реализации инвестиционных проектов, отвечающих одновременно следующим дополнительным признакам: предполагается создание, развитие и (или) расширение производства экспортоориентированной и (или) импортозамещающей продукции (товаров, работ, услуг); создается не менее 3 рабочих мест; по итогам конкурса инвестиционных проектов набрано 12 и более баллов;

в размерах: до 184000 рублей при предоставлении денежных средств на условиях займа; до 184000 рублей при предоставлении имущества на условиях финансовой аренды (лизинга); общая сумма финансовой поддержки одному субъекту не может превышать 230000 рублей;

общая сумма денежных средств, направляемая Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей на оказание государственной финансовой поддержки по результатам текущего конкурса, – 697467,94 рубля;

в национальной валюте Беларуси;

в безналичном порядке.

Срок приема заявок: с 16 по 30 апреля. Место и время приема заявок: ежедневно, кроме выходных дней, по адресу организатора: ул. Серафимовича, 11, ком. 203, Минск (а/я 115) с 10.00 до 16.00 или по почте.