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ЭКОНОМИКА РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТ РОСТ ВВП ПО ИТОГАМ I ПОЛУГОДИЯ 2017 ГОДА НА 1%
11:54 19.04.2017

Правительство Беларуси планирует рост ВВП по итогам I полугодия 2017 года на 1%. Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков 18 апреля на заседании Президиума Совета министров, где рассматривались итоги работы экономики в январе-марте 2017 года, ожидаемые результаты в январе-апреле и задачи на первое полугодие текущего года.

"В первом квартале экономика вышла на уровень, который запланирован на первое полугодие (по прогнозу ВВП должен был составить в первом полугодии 100,2%). Полагаю, правильным на второй квартал в качестве целевой задачи определить достижение планов января-сентября, то есть предлагаю сработать с опережением, сделать ВВП за первое полугодие 101%", - сказал Андрей Кобяков.

По его мнению, это позволит экономике плавно, без "надрыва" пройти второе полугодие и выйти к концу года на утвержденный прогноз.
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