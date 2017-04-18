Финансирование расходов на предоставление льгот и компенсаций минчанам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, в текущем году составляет 25 148 666 рублей, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ирина Дудка, в столице осуществляются мероприятия по социальной защите, медицинскому обеспечению, санаторно-курортному лечению и оздоровлению данной категории населения. Это предусмотрено Государственной программой по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на период до 2020 года.

«В первом квартале текущего года за счет средств местного бюджета на зубопротезирование для пострадавших от аварии на ЧАЭС израсходовано свыше 5,6 тыс. рублей, на предоставление лекарственных средств со скидкой — более 21 тыс., - рассказала И. Дудка. - Путевки на оздоровление получили 13 минчан. Расходы республиканского бюджета на эти цели составили более 10 тыс. рублей».

По ее словам, пострадавшим из-за аварии на ЧАЭС, имеющим статус инвалидов, выплачиваются надбавки к получаемой пенсии: для I группы и детей-инвалидов в возрасте до 18 лет она составляет 100 % минимального размера пенсии по возрасту, для II группы — 75 %, для III группы — 50 %.

Лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986–1987 гг. в зоне эвакуации или занятым в этот период на атомной станции, пенсии повышены на 50 % минимального размера пенсии по возрасту. Для тех, кто был задействован в указанном регионе в 1988–1989 гг., — на 25 % минимального размера пенсии по возрасту.

Средняя пенсия инвалидов, получивших этот статус вследствие аварии на ЧАЭС, составляет 980 рублей 66 копеек (у I группы — 1 373 рубля 73 копейки, II группы — 1 280 рублей 60 копеек, III группы — 548 рублей 46 копеек). Те, кто участвовал в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986–1987 гг., получают 315 рублей, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет — 358 рублей 09 копеек.

В органах по труду, занятости и социальной защите Минска на учете состоят 3 173 участника ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, 2 705 человек, отселенных из зон радиоактивного загрязнения, и 1 508 инвалидов, получивших данный статус вследствие аварии на атомной станции, 78 из них — дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.