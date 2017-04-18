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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ ГОСКОМВОЕНПРОМА ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ 2017 ГОДА ПРОИЗВЕЛИ ПРОМПРОДУКЦИЮ ПОЧТИ НА 250 МЛН РУБЛЕЙ
11:36 19.04.2017
По оценочным данным, за январь-март 2017 г. организации Государственного военно-промышленного комитета произвели промышленную продукцию (в фактических ценах) на 249,9 млн рублей, что составит 132,5% к аналогичному периоду прошлого года и позволит превысить плановый показатель на 25,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, рентабельность продаж по организациям промышленности, входящим в систему Госкомвоенпрома, по итогам I квартала прогнозируется на уровне не менее 15% при запланированном уровне 13%.
Ожидается повышение экспорта товаров и услуг на 23,5% от запланированного показателя. Чистая прибыль организаций Госкомвоенпрома за январь-март 2017 г. должна превысить в 2 раза запланированный уровень.
Еще один немаловажный показатель развития организаций – соотношение роста производительности труда и заработной платы. Задача, поставленная президентом по достижению необходимого уровня оплаты труда в республике, по системе Госкомвоенпрома будет выполнена. Вместе с тем, должен быть обеспечен опережающий рост производительности труда, при этом зарплата должна быть заработанной.
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