Рост реальной заработной платы в январе-феврале обеспечен за счет производительности труда. Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков 18 апреля на заседании Президиума Совета министров, где рассматривались итоги работы экономики в январе-марте 2017 года, ожидаемые результаты в январе-апреле и задачи на первое полугодие текущего года.

"Важно, что в экономике вышли на рост реальной заработной платы (100,5% к январю-февралю 2016 года), и этот рост обеспечен за счет производительности труда", - подчеркнул руководитель правительства.

По его словам, меры по сбалансированному росту заработной платы на установленный уровень (Br1 тыс.) наряду со снижением затрат и повышением эффективности во всех сферах экономики позволят выйти на запланированный уровень реальных располагаемых денежных доходов населения.

"За январь-февраль пока имеем 96,8% (за февраль приросли на 1,3 процентного пункта) при прогнозе на первый квартал 99,5%", - констатировал Андрей Кобяков.

Это единственный показатель в матрице, за которую отвечает правительство и Национальный банк, не выполненный по итогам первого квартала.