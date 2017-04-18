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ЭКОНОМИКА РБ
РОСТ РЕАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ОБЕСПЕЧЕН ЗА СЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА - КОБЯКОВ
10:44 19.04.2017
Рост реальной заработной платы в январе-феврале обеспечен за счет производительности труда. Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков 18 апреля на заседании Президиума Совета министров, где рассматривались итоги работы экономики в январе-марте 2017 года, ожидаемые результаты в январе-апреле и задачи на первое полугодие текущего года.
"Важно, что в экономике вышли на рост реальной заработной платы (100,5% к январю-февралю 2016 года), и этот рост обеспечен за счет производительности труда", - подчеркнул руководитель правительства.
По его словам, меры по сбалансированному росту заработной платы на установленный уровень (Br1 тыс.) наряду со снижением затрат и повышением эффективности во всех сферах экономики позволят выйти на запланированный уровень реальных располагаемых денежных доходов населения.
"За январь-февраль пока имеем 96,8% (за февраль приросли на 1,3 процентного пункта) при прогнозе на первый квартал 99,5%", - констатировал Андрей Кобяков.
Это единственный показатель в матрице, за которую отвечает правительство и Национальный банк, не выполненный по итогам первого квартала.
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