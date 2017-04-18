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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В I КВАРТАЛЕ СОКРАТИЛСЯ НА 1,4%
10:20 19.04.2017

Розничный товарооборот в I квартале 2017 г. составил 8,5 млрд. рублей, или 98,6% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2016 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,1% розничного товарооборота республики, составил 7,5 млрд. рублей, или 99,4% в сопоставимых ценах.

Товарооборот общественного питания в I квартале 2017 г. составил 471 млн. рублей, или 100,6% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2016 г.

В I квартале 2017 г. оптовый товарооборот составил 17,3 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 100,2% к уровню I квартала 2016 г.
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