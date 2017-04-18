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ЭКОНОМИКА РБ


КОБЯКОВ ЗАЯВИЛ О ПОСТЕПЕННОМ ВЫХОДЕ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ИЗ РЕЦЕССИИ
09:59 19.04.2017

Экономика Беларуси постепенно выходит из рецессии. Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков 18 апреля на заседании Президиума Совета министров, где рассматривались итоги работы экономики в январе-марте 2017 года, ожидаемые результаты в январе-апреле и задачи на первое полугодие текущего года.

"В целом поставленные в рамках прогноза на январь-март текущего года задачи выполняются. Экономика постепенно выходит из рецессии. Валовой внутренний продукт на 0,3% превысил уровень аналогичного периода прошлого года при прогнозе 99,6%", - сказал Андрей Кобяков.

Выросла и производительность труда по ВВП - 100,7% при прогнозе 99,7%.

Положительное влияние оказал растущий внешний спрос. Темп роста экспорта товаров и услуг в январе-феврале составил 117,4%. По товарам экспорт вырос на 19,9%, а без учета нефти, нефтепродуктов и калия темп роста экспорта товаров составил 131%. Внешнеторговые потоки сбалансированы - сальдо положительное $56,1 млн, или 0,7% к ВВП.

Восстановление экономического роста обеспечено без ущерба макроэкономической стабильности. Внутренний валютный рынок функционирует стабильно. Сохраняется тенденция чистой продажи населением валюты.

Кроме того, сохраняется положительная динамика и по рублевым депозитам населения. За первый квартал они приросли на 6,5% (плюс Br192 млн). Повышается доступность кредитных ресурсов для экономики. Средняя процентная ставка по новым кредитам в белорусских рублях (без учета льготных) за 3 месяца снизилась на 3,6 процентного пункта (за март - на 1,7) и достигла годового прогноза (16,9% годовых, при прогнозе - 17%).

Беларусь в полном объеме рассчиталась по текущим валютным обязательствам, при этом сохранила золотовалютные резервы на уровне $5 млрд (с начала года рост на $88,9 млн).

Инфляция замедляется и находится в прогнозных параметрах - 1,7% при прогнозе на I квартал не более 4,8%.

Закрепляются положительные тенденции в основных отраслях экономики.

"В марте промышленное производство приросло еще на 1,2 процентного пункта. По итогам первого квартала вышли на уровень 104,3% к прошлому году. С ростом сработали все концерны и министерства за исключением (по известным причинам) концерна "Белнефтехим". Здесь мы рассчитываем по концерну "Белнефтехим" на положительное изменение ситуации с учетом достигнутых на прошлой неделе договоренностей с российскими партнерами по газу и нефти", - заметил Андрей Кобяков. Продолжился рост объемов производства в сельском хозяйстве.

Руководитель правительства обратил внимание, что по валовому региональному продукту в прогнозных параметрах находятся Брестская, Минская, Гродненская области и Минск. Остальные регионы пока отстают, хотя и имеют положительную динамику.

Премьер-министр обратил внимание, что целевые задачи, определенные в марте решением Президиума, выполнили не все. Так, не все отрасли обеспечили требуемый рост промышленного производства. По производству продукции сельского хозяйства выполнили задачу три региона - Брестский, Гомельский и Могилевский.
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