По мнению депутатов Палаты представителей Национального собрания, декретный отпуск, службу в армии и учебу в вузе целесообразно засчитывать в страховой стаж, пишет агентство «Минск-Новости».

Как рассказала председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Тамара Красовская, соответствующие предложения парламентариев по изменению законодательства направлены в Совет министров.

«Мы неоднократно подчеркивали, что исключение этих трех периодов из страхового стажа, который дает право на назначение трудовой пенсии, не совсем оправдано, - отметила Т. Красовская. - Когда минимальная планка составляла 5-10 лет, данная проблема не стояла так остро. Однако сегодня белорусам требуется отработать с уплатой страховых взносов 16 лет, а к 2025 году показатель и вовсе достигнет 20 лет. Согласитесь, период солидный».

По мнению депутата, с одной стороны, принимаются серьезные меры по стимулированию рождаемости, пропагандируются многодетные семьи, а с другой — для женщин создаются препятствия. Воспитывая ребенка, мама выполняет важную социальную миссию. Если она растит троих детей, в отпуске по уходу за ребенком проводит 9 лет, четверых ребят — 12 лет. Возникает вполне закономерный вопрос: как в таком случае ей заработать себе трудовую пенсию?

«Исключая из страхового стража декретный отпуск, по сути, мы загоняем женщину в ситуацию, когда она в лучшем случае родит одного ребенка. О какой демографической безопасности можно в таком случае говорить? - высказал свою точку зрения председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Марзалюк. - Не засчитывая службу в армии, подталкиваем молодых людей к уклонению от выполнения священного долга перед Родиной. Наносим урон имиджу Вооруженных Сил, а значит, и обороноспособности страны».

Вместо того чтобы поощрять мужчин, которые откликаются на призыв государства, их, наоборот, наказывают, считают парламентарии.

«Получается, что те, кому всеми правдами и неправдами удается избежать срочной службы в армии, оказываются в более выгодном положении, чем законопослушные граждане», - озвучивает мнение коллег Т. Красовская.

Не согласны депутаты и с тем, что при определении права на трудовую пенсию не идут в зачет годы учебы в вузе.

Инициативу депутатов поддерживают и общественные организации. В частности, в НГО «Центр по продвижению прав женщин — Ее права» поступает много обращений от женщин, которые столкнулись с проблемой: при выходе на пенсию не оказалось нужного страхового стажа. Многие жили до 50-55 лет, думая, что у них все в порядке, что при выходе на заслуженный отдых они будут получать трудовую пенсию. А теперь вынуждены либо дорабатывать необходимое количество лет, либо ждать выплаты социальной пенсии, которая намного меньше.

По мнению директора этой организации Александры Дикан, в страховой стаж, который дает право на назначение трудовой пенсии, обязательно должны включаться декретный отпуск и период ухода за лицами с инвалидностью и старше 80 лет. Норма, которая существует сегодня, считает она, является косвенной дискриминацией женщин.

«По статистике, в 99% случаев за ребенком до трех лет присматривают именно мамы. О родственниках, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем, как правило, заботятся тоже женщины, - отмечает Александра. - Если белоруска воспитывает двоих детей, то из ее страхового стажа автоматически выпадает шесть лет. Хотя норма, предусмотренная пенсионным законодательством, для всех одинакова, на деле женщины по сравнению с мужчинами оказываются в невыгодном положении».

Не стоит забывать и о том, что в Беларуси для женщин и мужчин разный пенсионный возраст — у первых он на 5 лет меньше. Соответственно, у дам меньше возможностей добрать необходимое количество лет, идущих в зачет страхового стажа, подчеркивает А. Дикан.

«Между тем после выхода на пенсию оставить за собой рабочее место получается не у всех. Наниматели сегодня не очень охотно держат в штате сотрудников, которым за 55-60: сказывается кризисная ситуация в экономике, работодатели делают ставку на молодых специалистов, - продолжает представитель организации. - Таким образом, с каждым годом количество женщин, которые оказались под ударом из-за действующей нормы, будет только увеличиваться. Как результат, это приведет к феминизации бедности пожилого населения».