ЭКОНОМИКА РБ

РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УПАЛИ НА 3,2%

09:18 19.04.2017 Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-феврале 2017 г. составили 96,8% к уровню января-февраля 2016 г. Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 60,3%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 25,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 6,1%.