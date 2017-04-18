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ЭКОНОМИКА РБ


РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УПАЛИ НА 3,2%
09:18 19.04.2017

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-феврале 2017 г. составили 96,8% к уровню января-февраля 2016 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 60,3%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 25,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 6,1%.
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