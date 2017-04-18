Концепцию мобильного приложения системы государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним «МОЙ КУТ», а также его тестовую версию представляет Национальное кадастровое агентство на XXIV Международном специализированном форуме по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-2017».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, «МОЙ КУТ» – одна из трех новых наработок в сфере информационного обеспечения рынка недвижимости.

В целом, организациями системы Госкомимущества на коллективном стенде государственных органов и организаций будет продемонстрирован целый ряд информационных системы и ресурсов, сгруппированных по нескольким целевым зонам взаимодействия: «государство – государство», «государство – гражданин» и «государство – бизнес».

Мобильное приложение «МОЙ КУТ», релиз которого запланирован на май–июнь 2017 года, создано с целью упрощения представления информации из ресурсов государственного земельного кадастра для авторизованных пользователей, а также упрощения оказания электронных услуг для пользователей системы госрегистрации недвижимого имущества.

При помощи мобильного приложения «МОЙ КУТ» пользователь сможет узнать характеристики недвижимости (адрес, назначение, площадь), а в дальнейшем, после авторизации, сможет воспользоваться и другими функциональными возможностями. Например, при совершении сделок с недвижимостью, узнать характеристики объекта и достоверную информацию, кто является его собственником.

Через мобильное приложение можно будет также записаться на прием в агентство, заказать там заранее изготовление документов. Например, запросить через мобильное приложение справку и оплатить ее, после чего забрать ее в агентстве либо получить по почте. Мобильное приложение подскажет адрес ближайшего офиса агентства по государственной регистрации, предоставит возможность узнавать ответы на наиболее актуальные вопросы, которые возникают у заказчиков услуг системы государственной регистрации недвижимого имущества.

Полная информация о недвижимости, справки и выписки будут предоставляться на платной основе, сокращенную информацию потребитель будет получать бесплатно.

Национальным кадастровым агентством на форуме ТИБО-2017 будет также представлено программное обеспечение «Многоуровневая распределенная региональная геоинформационная система». Она предназначена для решения задач мониторинга состояния территорий и объектов на основе комплексных данных дистанционного зондирования Земли, обеспечения оказания государственных услуг в электронном виде, а также для иных целей управления земельными ресурсами.

В настоящее время система находится в опытной эксплуатации.

Кроме того, ГУП «Национальное кадастровое агентство» ведет работы по модернизации информационного ресурса «Публичная кадастровая карта Республики Беларусь».

В функционал Публичной кадастровой карты заложена возможность отображения сведений о земельных участках (контуры), оценочных зонах земель (содержится информация о кадастровой стоимости 1 кв. метра земель), элементах улично-дорожной сети, границах административно-территориальных и территориальных единиц, а также иной информации, позволяющей сделать продукт более информативным.

На форуме ТИБО-2017 будет продемонстрирована новая технология ведения Публичной кадастровой карты, которая позволит ее пользователям ознакомиться с актуальными данными ресурсов государственного земельного кадастра с перспективой отражения на карте собственных тематических слоев информации. Релиз новой версии Публичной кадастровой карты запланирован на IV квартал 2017 года.