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ЭКОНОМИКА РБ
МОГИЛЕВСКИЙ ХИРУРГ ЗА 2 ГОДА ВЫПИСАЛ ЗА ВЗЯТКИ ПОЧТИ 120 ЛИПОВЫХ БОЛЬНИЧНЫХ
16:16 18.04.2017
Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета Беларуси окончил предварительное расследование уголовного дела в отношении врача-хирурга одного из учреждений здравоохранения Могилева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1 и 2 ст. 430; ч.1 ст.427 (получение взятки и служебный подлог) Уголовного кодекса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, о обвиняемый неоднократно получал взятки за решение вопросов, входящих в его компетенцию, по оформлению и выдаче заведомо ложных листков нетрудоспособности.
С октября 2014 г. по сентябрь 2016 г. обвиняемый выписал 117 ложных листков нетрудоспособности 70 фиктивно больным гражданам. Например, один из его «пациентов» 12 раз находился на больничном, из них 8 раз фиктивно. Что касается диагнозов, которые ставил доктор, то это были либо ушиб стопы, либо ушиб локтя. Соответственно, такие диагнозы, а также частое отсутствие на работе, вызвали подозрение у сотрудников кадрового аппарата одного из предприятий города, где работал один из его «пациентов».
Согласно материалам дела, в качестве взяток за предоставление ложных листков нетрудоспособности обвиняемый получал в качестве благодарности деньги в размере от 180 до 500 тысяч неденоминированных рублей. Все незаконно полученные денежные средства 50-летний врач-хирург тратил на личные нужды.
Следствием внесено представление в учреждение здравоохранения об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.
Мера пресечения у обвиняемого остается прежней – заключение под стражу.
Материалы уголовного дела направлены в суд.
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