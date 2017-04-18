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ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР VELCOM ПРЕДСТАВИЛ НА «ТИБО-2017» НОВУЮ ФИНАНСОВУЮ УСЛУГУ «V-КОШЕЛЕК»
15:51 18.04.2017

Мобильный оператор Velcom предоставит своим абонентам до 100 рублей на оплату товаров и услуг с помощью смартфона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в коммуникационном агентстве АГТ, воспользоваться денежным лимитом можно будет через приложение V-banking, а вернуть их без процентов попросят до 20 числа следующего месяца. Новая финансовая услуга «V-кошелек» представлена на выставке «ТИБО-2017».

После коммерческого запуска «V-кошелька» получить до 100 рублей на собственные нужды изначально смогут только абоненты Velcom, являющиеся физическими лицами. Деньги можно использовать для оплаты почти всех услуг через ЕРИП – от коммунальных платежей до детских кружков. Средства также можно тратить на приобретение товаров в интернет-магазинах, которые представлены в едином расчетном пространстве.

Полученным денежным лимитом можно пользоваться до 20 числа следующего месяца. В зависимости от дня, когда он был использован, срок рассрочки варьируется от 21 до 50 дней. Чтобы получить доступ к услуге, не нужно предоставлять паспортные данные, заполнять анкеты, предоставлять кредитную историю или справки о доходах.

Деньги на оплату услуг можно взять без процентов. Существует лишь абонентская плата за «V-кошелек», которая составляет 3 рубля в месяц. При этом первый месяц абонплата отсутствует.

«Белорусы нередко сталкиваются с необходимостью срочно оплатить какую-то услугу или приобрести товар через интернет, когда на карточке нет средств. Теперь все станет гораздо проще – можно взять у Velcom до 100 рублей, использовать их для совершения платежа и через месяц-полтора вернуть обратно. Причем после запуска такая возможность появится для наших абонентов, вне зависимости от того, услугами какого банка они пользуются и пользуются ли вообще», – пояснили в Velcom.

Приложение V-banking претерпело и другие изменения. В частности, сменился интерфейс: пользоваться виртуальным «кошельком» стало удобнее, а дизайн можно «настроить» под свой собственный вкус. Кроме того, теперь при оплате любых услуг, хотя бы одна из которых принадлежит Velcom, на сумму свыше 10 рублей абонент в качестве бонуса получает 250 МБ интернет-трафика. Новая версия приложения будет доступна на смартфонах под управлением ОС Android и iOS.

Мобильное приложение V-banking позволяет использовать смартфон для оплаты услуг и денежных переводов. Работает оно с карточками всех белорусских банков. С его помощью можно по ключевым словам искать услуги в ЕРИП и совершать платежи без комиссии. Также можно переводить деньги с одной банковской карты на другую по номеру телефона. Для доступа к сервису используется 4-значный пароль, который можно выбрать самостоятельно.
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