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ЭКОНОМИКА РБ
ОТМЕНА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ТАЛОНОВ ПОЗВОЛЯЕТ СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТА В ПУНКТАХ ПРОПУСКА НА ГРАНИЦЕ - ГТК
15:42 18.04.2017
Белорусские таможенники и пограничники проводят мероприятия по отмене использования бумажных контрольных талонов в автодорожных пунктах пропуска через государственную границу Беларуси и внедрению автоматизированной системы учета пропуска физических лиц, транспортных средств и товаров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, так, в этом месяце тестовые испытания данной технологии пропуска граждан, товаров и транспортных средств успешно прошли в пунктах пропуска «Брест», «Котловка» и «Новая Рудня».
Отработка применения автоматизированной системы и безбумажной технологии контрольных талонов начиналась в 2015 году в пункте пропуска «Привалка» на белорусско-литовском участке границы.
С 1 июня 2016 года автоматизированная система учета эксплуатируется в шести пунктах пропуска: «Привалка», «Григоровщина», «Бенякони», «Песчатка», «Домачево» и «Козловичи».
Использование этой технологии позволяет сократить время нахождения транспортного средства, отражает результаты проведения всех видов контроля на границе, повышает как общий уровень и согласованность действий контрольных служб, так и качество их взаимного информирования в целях исключения несанкционированного убытия транспортных средств и граждан из пунктов пропуска.
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