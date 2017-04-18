Белорусские таможенники и пограничники проводят мероприятия по отмене использования бумажных контрольных талонов в автодорожных пунктах пропуска через государственную границу Беларуси и внедрению автоматизированной системы учета пропуска физических лиц, транспортных средств и товаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, так, в этом месяце тестовые испытания данной технологии пропуска граждан, товаров и транспортных средств успешно прошли в пунктах пропуска «Брест», «Котловка» и «Новая Рудня».

Отработка применения автоматизированной системы и безбумажной технологии контрольных талонов начиналась в 2015 году в пункте пропуска «Привалка» на белорусско-литовском участке границы.

С 1 июня 2016 года автоматизированная система учета эксплуатируется в шести пунктах пропуска: «Привалка», «Григоровщина», «Бенякони», «Песчатка», «Домачево» и «Козловичи».

Использование этой технологии позволяет сократить время нахождения транспортного средства, отражает результаты проведения всех видов контроля на границе, повышает как общий уровень и согласованность действий контрольных служб, так и качество их взаимного информирования в целях исключения несанкционированного убытия транспортных средств и граждан из пунктов пропуска.