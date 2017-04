ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ ЗАПУЩЕН ОНЛАЙН-СЕРВИС С ВОЗМОЖНОСТЬЮ БРОНИРОВАНИЯ И ОПЛАТ ПО КАРТАМ

15:18 18.04.2017 Интернет-портал vetliva.by — проект компании «ЦЕНТРКУРОРТ», который позволяет туристам получить всю необходимую информацию о Беларуси, а также забронировать и оплатить туристические услуги. Функционал онлайн-оплат банковской картой на сайте реализован провайдером электронных платежей Assist Belarus. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Assist Belarus, многофункциональный сервис онлайн-бронирования и каталог туристических услуг, специализирующийся на отдыхе и туризме в Беларуси — vetliva.by — работает с первого квартала 2017 года. Поставщики туристических услуг размещают свои предложения в системе на сайте, а сервис, в свою очередь, делает так, чтобы их увидело максимальное число туристов. Через портал туристы бронируют проживание в гостиницах, санаториях, на базах отдыха и агроусадьбах, а также посещение национальных парков и заповедников. Здесь же можно приобрести экскурсионные туры, заказать трансфер, найти информацию о визе и узнать тематические новости. На портале представлено 1129 белорусских достопримечательностей с возможностью бронирования экскурсий. Стоимость услуг на портале не отличается от их стоимости на сайтах поставщиков, поэтому турист ничего не переплачивает. По словам представителей компании, Vetliva — первый гид по Беларуси, с помощью которого можно сформировать тур по нужным параметрам: например, выбрать место проживания, дополнив его экскурсией или трансфером, и оплатить онлайн банковской картой. У сайта vetliva.by есть также русскоязычная и англоязычная версии сайта в доменных зонах .ру и .com Пользоваться услугами портала могут как физические лица, так и турагентства. В планах компании создание одноименного мобильного приложения. Востребованность услуг vetliva.by подкрепляется некоторыми цифрами и фактами. Так, недавний видеоролик Vetliva — your guide to Belarus набрал за первые несколько дней более 20 тысяч просмотров в интернете. Представители портала отмечают, что большим спросом пользуются экскурсии, особенно в преддверии майских праздников. Туристы также часто интересуются услугами проживания в санаториях и гостиницах, чаще всего это делают путешественники из России. Есть спрос на агроусадьбы и базы отдыха: это новый формат отдыха в Беларуси. «В туристической сфере наблюдается заметное оживление. Со времени проведения чемпионата мира по хоккею большого интереса со стороны туристов к Беларуси не было, но все изменилось с введением пятидневного безвизового въезда для иностранцев. СМИ постоянно пишут о количестве гостей, которые уже посетили страну, поэтому и запуск проекта vetliva.by закономерен: туристам нужен единый портал, где есть весь спектр услуг, включая возможность онлайн-оплаты», - отметил директор Assist Belarus Вячеслав Сенин. Онлайн-сервис vetliva.by запущен при поддержке Национального агентства по туризму, Управления делами президента, Министерства спорта и туризма, Министерства информации и других государственных органов.