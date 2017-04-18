|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.04.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНЮСТ ПРОВЕДЕТ 20 АПРЕЛЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ЖАЛОБ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
14:46 18.04.2017
Министерство юстиции 20 апреля проведет «прямую телефонную линию» с участием заместителя начальника управления правового обеспечения главного управления принудительного исполнения Татьяны Староверовой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, получить ответы на интересующие вопросы по теме «Заявления (ходатайства), жалобы (протесты) в исполнительном производстве в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об исполнительном производстве» можно с 11.00 до 12.00 по тел. (8-017) 210-40-49.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.04.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 18.04.2017
Курсы в банках
на 18.04.2017
Конвертация в банках
на 18.04.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте