ЭКОНОМИКА РБ

МИНЮСТ ПРОВЕДЕТ 20 АПРЕЛЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ЖАЛОБ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

14:46 18.04.2017 Министерство юстиции 20 апреля проведет «прямую телефонную линию» с участием заместителя начальника управления правового обеспечения главного управления принудительного исполнения Татьяны Староверовой. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, получить ответы на интересующие вопросы по теме «Заявления (ходатайства), жалобы (протесты) в исполнительном производстве в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об исполнительном производстве» можно с 11.00 до 12.00 по тел. (8-017) 210-40-49.