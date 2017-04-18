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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЮСТ ПРОВЕДЕТ 20 АПРЕЛЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ЖАЛОБ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
14:46 18.04.2017

Министерство юстиции 20 апреля проведет «прямую телефонную линию» с участием заместителя начальника управления правового обеспечения главного управления принудительного исполнения Татьяны Староверовой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, получить ответы на интересующие вопросы по теме «Заявления (ходатайства), жалобы (протесты) в исполнительном производстве в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об исполнительном производстве» можно с 11.00 до 12.00 по тел. (8-017) 210-40-49.
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