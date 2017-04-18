На выставке «ТИБО-2017» компании beCloud и Huawei впервые в Беларуси провели тестирование ключевых технологий 4G и 5G, а также представили ряд инновационных для белорусского рынка решений – Massive MIMO, LTE NB-IoT и Smart Parking.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе beCloud, благодаря быстрому развитию услуг передачи мобильных данных и эволюции 4G, компании beCloud и Huawei получили возможность работы над повышением пропускной способности сети и улучшением качества обслуживания пользователей. Massive MIMO – технология, успешно применяемая в сетях четвертого поколения, найдет свое ключевое применение и в сетях 5G.

«Основной особенностью Massive MIMO является возможность увеличения количества антенн в мобильном устройстве пользователя. Если сегодня в сетях используется MIMO 2х2 и 4х4, то в будущем количество антенн может увеличиться до 128. Massive MIMO сможет эффективно работать в городских условиях, требующих интенсивного покрытия, таких как, например, в Минске. Очевидно, что с увеличением числа антенн технология даст более впечатляющие результаты», – пояснил генеральный директор beCloud Сергей Поблагуев.

В ходе ТИБО был продемонстрирован реальный эффект от использования технологии. База Massive MIMO была установлена на стенде beCloud в Футбольном манеже, и посетители выставки могли наблюдать существенное улучшение скорости использования данных на отображающих панелях экспозиции инфраструктурного оператора.

LTE NB-IoT — технология низкоскоростной беспроводной передачи данных с использованием узкополосной передачи радиосигнала в рамках радиоинтерфейса LTE, которую ведущие телекоммуникационные бренды Беларуси также представили на «ТИБО-2017». Технология разработана специально для применения в решениях «интернета вещей», где огромное количество устройств обмениваются небольшими объемами данных.

LTE NB-IoT обладает рядом несомненных преимуществ перед альтернативными технологиями «интернета вещей»: сеть работает в лицензируемом диапазоне частот, что обеспечивает отсутствие помех при передаче данных, поддержка нового стандарта связи добавляется путем обновления ПО базовой станции, модули LTE NB-IoT по сравнению с другими модулями сотовой связи имеют более низкое энергопотребление, что позволяет значительно увеличить время жизни устройства, работающего от батареи — до 10 лет без замены батареи.

Одним из примеров практического применения технологии LTE NB-IoT стала «умная» парковка (Smart Parking), также представленная в экспозиции beCloud и Huawei.

«Умные» сенсоры, установленные на парковочном пространстве, отслеживают наличие свободных мест и передают данные для навигации водителей. Сами водители с мобильного устройства могут найти, где припарковать автомобиль, и оплатить услугу, а система подскажет другим водителям, когда и где освободится место.

В результате формируется инфраструктура «умной» парковки, включающая терминалы, базовые станции, серверы и мобильные приложения.

Повсеместное внедрение системы способно решить проблему с поиском парковочных мест и снизить транспортную нагрузку. С развитием городских сетей в будущем решение для «умной» парковки сделает жизнь горожан гораздо комфортнее. Решение подразумевает развертывание платформы управления и контроля на опорной сети beCloud.