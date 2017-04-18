За март 2017 года Национальный аэропорт Минск обслужил 263929 пассажиров, прирост составил 29,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, количество пассажиров с января по март 2017 года достигло 733570 человек, что на 28,2% выше показателя прошлого года.

В марте 2017 года аэропортом обслужено 1806 самолетовылетов, из них 1653 регулярных и 110 чартерных, что на 10,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.