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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ПАССАЖИРОВ В НАЦИОНАЛЬНОМ АЭРОПОРТУ МИНСК ЗА МАРТ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 29,4%
14:01 18.04.2017
За март 2017 года Национальный аэропорт Минск обслужил 263929 пассажиров, прирост составил 29,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, количество пассажиров с января по март 2017 года достигло 733570 человек, что на 28,2% выше показателя прошлого года.
В марте 2017 года аэропортом обслужено 1806 самолетовылетов, из них 1653 регулярных и 110 чартерных, что на 10,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
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