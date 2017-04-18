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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КРАСОТЫ «МИНСКИЙ ВЕРНИСАЖ» ПРОЙДЕТ 1-3 ИЮНЯ
13:47 18.04.2017
Международный фестиваль красоты «Минский Вернисаж» пройдет 1-3 июня в НВЦ «Белэкспо» (пр-т. Победителей, 14).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БРОО «Лига творческой молодежи», в рамках фестиваля пройдет выставка-продажа косметической продукции, аксессуаров, оборудования, инструментов и Форум специалистов индустрии красоты.
Цель фестиваля – содействие развитию и внедрению инноваций в области индустрии красоты, и поддержка молодых специалистов для обеспечения их профессионального становления и совершенствования.
В международной профессиональной выставке фестиваля примут участие крупные компании-производители и дистрибьюторы всемирно известных брендов с презентацией своей продукции и мастер-классов.
Организатор: Белорусское республиканское общественное объединение «Лига творческой молодежи» при поддержке Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и общественного Фонда содействия развитию косметологии, парикмахерского искусства и эстетики «Невские Берега».
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