Международный фестиваль красоты «Минский Вернисаж» пройдет 1-3 июня в НВЦ «Белэкспо» (пр-т. Победителей, 14).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БРОО «Лига творческой молодежи», в рамках фестиваля пройдет выставка-продажа косметической продукции, аксессуаров, оборудования, инструментов и Форум специалистов индустрии красоты.

Цель фестиваля – содействие развитию и внедрению инноваций в области индустрии красоты, и поддержка молодых специалистов для обеспечения их профессионального становления и совершенствования.

В международной профессиональной выставке фестиваля примут участие крупные компании-производители и дистрибьюторы всемирно известных брендов с презентацией своей продукции и мастер-классов.

Организатор: Белорусское республиканское общественное объединение «Лига творческой молодежи» при поддержке Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и общественного Фонда содействия развитию косметологии, парикмахерского искусства и эстетики «Невские Берега».