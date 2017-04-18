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ЭКОНОМИКА РБ


ЕМКОСТЬ РЫНКА ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ ТОЛЬКО В МИНСКЕ И ОБЛАСТИ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ $22 МЛН – ЭКСПЕРТ
13:40 18.04.2017

По оценкам белорусских экспертов, только по Минску и Минской области рынок индивидуального жилья оценивается в 150 млн долларов. Из них около 15%, или 22,5 млн долларов, приходится на деревянные здания. Такие данные озвучил директор белорусского представительства Honka в Беларуси Игорь Авзин на семинаре, организованном компанией для отечественных дизайнеров и архитекторов.

Финская компания, мировой лидер в производстве экологичного жилья из дерева, пришла в Беларусь около года назад. За это время специалисты оценили возможности белорусского рынка и уже реализовали несколько проектов домов для отечественных заказчиков.

«В Беларуси есть люди, которые могут позволить себе то качество жилой среды, которое предлагает Honka. Здоровый образ жизни – это мировой тренд, и заказчики все чаще интересуются экологически чистым жильем. И здесь на первый план выходит дерево, поскольку более экологичного материала природа не придумала. Сегодняшнее мероприятие – это первый шаг к созданию клуба единомышленников Honka – людей, которые знают, как проектировать премиальные деревянные дома и вместе с нами будут предлагать новый уровень жизни клиентам», - отметил И. Авзин.

Деревянные дома Honka традиционно строятся из высокотехнологичного материала – клееного бруса и в готовом виде не требуют наружной и внутренней отделки. Кроме того, клиент может заказать проект «под ключ» - с инженерными сетями, дизайном интерьера, ландшафтными решениями, а также с последующим эксплуатационным обслуживанием. Максимальный срок изготовления дома по индивидуальному проекту на заводе Honka в Финляндии составляет 14 недель со всеми согласованиями.

«Стоимость квадратного метра общей площади жилья начинается от 800 евро, а с учетом инженерного обеспечения может возрастать в полтора раза. Таким образом, популярный сегодня формат дома в 100 квадратных метров будет стоить от 80 до 120 тысяч евро. Понятно, что это жилье премиум-сегмента, спрос на которое в Беларуси пока недостаточно сформирован. Но мы системно встречаемся с заказчиками, архитекторами, дизайнерами, доносим наши ценности – то есть сейчас идет процесс «информационного инвестирования» и создания спроса на стиль luxury», - сказал глава белорусского представительства.
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