ГУ «Столичный транспорт и связь» опубликовало график работы общественного транспорта Минска в день проведения республиканского субботника 22 апреля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, работа автобусных маршрутов №1, 6, 7, 7А, 9, 9Д, 13, 21, 35, 45, 48, 62Э, 66, 72, 79, 79Д, 82С, 84, 90, 96, 99, 101, 108, 108Д, 113С, 119С, 122Э, 129, 137, 138, 153, 153Д и троллейбусных маршрутов №17 (до 20:00), 38, 54, 77, 92 будет организована по графику буднего дня;

по графику рабочей субботы будет организована работа автобусных маршрутов №2С, 15, 25, 30С, 42, 43Д, 54, 56, 61, 67, 70, 73, 74С, 85С, 88С, 100, 104, 106, 107, 112С, 127, 144С, 147, 159, 901, троллейбусных маршрутов №5, 6, 8, 10, 15, 20, 27, 30, 32, 41Д, 42, 46, 53, 64 и трамвайных маршрутов №3, 11;

в период с 06:00 до 09:00 будет организована работа автобусных маршрутов №97, 126, троллейбусных маршрутов №48, 57, 67 и трамвайного маршрута №9;

автобусные маршруты №118С, 148С и троллейбусный маршрут №68 работать не будут.

Работа автобусного маршрута №156Э будет организована по графику пятницы.

Работа пригородного автобусного маршрута №429 «ДС Дружная – Атолино» будет организована по графику буднего дня.

По маршруту №306 «ДС Уручье-2 – Колодищи» запланировано выполнение дополнительного рейса отправлением из Минска в 05:39.

Работа Минского метрополитена будет организована по графику рабочей субботы с интервалом движения поездов на 1 и 2 линиях 3 минуты в утренние часы «пик» и 5 минут в период с 09:00 до 19:00.