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ЭКОНОМИКА РБ


ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЭНЕРГОСЕТЕЙ ПРЕДСТАВИЛИ BECLOUD И SCHNEIDER ELECTRIC НА ВЫСТАВКЕ «ТИБО-2017»
12:31 18.04.2017

На выставке «ТИБО-2017» beCloud и мировой эксперт в области энергетики, компания Schneider Electric Industries S.A.S. (Франция), представили пилотный проект в области интеллектуальных энергосетей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе beCloud, предложенное решение будет реализовано в нашей стране впервые и заработает на основе технологии связи четвертого поколения – LTE Advanced.

Представленный beCloud и Schneider Electric «пилот» Smart Grid представляет собой интеллектуальную систему передачи электроэнергии от производителя к потребителю.

«Партнерский проект beCloud и Schneider Electric является частью глобальной концепции «умного города», которую сегодня развивают несколько крупных мировых телекоммуникационных брендов, в том числе и beCloud. Smart city – это глобальный кластер IoT-технологий, основной целью которого уже в ближайшем будущем станет управление транспортной и коммунальной инфраструктурой, средствами безопасности и видеонаблюдения, а также развитие сервисов для горожан. И сегодня мы демонстрируем именно решение, которое способно активно внедриться в энергосистемы, в первую очередь, в виде «умных» контрольно-измерительных приборов, которыми оснащаются сети для достижения полного контроля над ними и ресурсами», – сказал генеральный директор beCloud Сергей Поблагуев.

Smart Grid в режиме онлайн позволяет отслеживать необходимые параметры работы сети, включая диспетчеризацию, определять загрузку того или иного участка сети, прогноз энергопотребления. Программное обеспечение вместе с высокотехнологичным оборудованием способно осуществлять «умное» управление сетью для надежной и скоординированной работы на всех этапах: от генерации до конечного потребителя.

Технологии «умных сетей» (smart grid) и «умных измерений» (smart metering) признаны экспертами одними из самых перспективных для рынка белорусской энергетики.

«Мы приступили к созданию экспериментального участка Smart Grid, чтобы понять, какие компоненты войдут в систему, какие функции можно применить в реализуемом нами проекте в Беларуси. Построение Smart-энергетики – процесс планомерный. И, несмотря на то, что в нашей стране окончательно не сформировано видение этой перспективной модели, отдельные ее элементы внедряются уже сегодня в виде пилотных проектов или тех или иных «умных» технологий. Говорить о создании «умной» энергетики в нашей стране будет возможно уже в ближайшие пять лет», – отметил генеральный директор представительства Schneider Electric в Беларуси Александр Саванович.

Smart Grid – не единственный проект, представленный в партнерстве с beCloud на ТИБО-2017. Schneider Electric, являясь мировым экспертом в автоматизации, познакомил посетителей форума с платформой управления инфраструктурой ЦОДов Data Center Operation StruxureWare. Решение обеспечивает более высокое качество управления инженерной и IT-инфраструктурами для совместной работы всех служб дата-центра, включая клиентов, эксплуатирующих собственное оборудование в ЦОДе.
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