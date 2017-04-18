|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.04.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НЕЗАКОННУЮ РУБКУ ЛЕСА ВЫЯВИЛА ФОТОЛОВУШКА В ГОРОДОКСКОМ ЛЕСХОЗЕ
12:17 18.04.2017
В начале нынешнего года благодаря фотоловушке в Меженском лесничестве ГЛХУ «Городокский лесхоз» была выявлена незаконная рубка леса.
Как сообщает сайт Министерства лесного хозяйства, житель одной из деревень не стал утруждать себя оформлением необходимых в таких случаях документов, а решил разжиться дровами по упрощенной схеме. Действия нарушителя зафиксировала фотокамера, предусмотрительно установленная в свое время лесничим.
В ходе разбирательства по данному факту вина нарушителя была полностью доказана. В результате штраф за нарушение составил две базовые величины.
Кроме того, он должен компенсировать ущерб, нанесенный природе, который превысил 400 рублей. Виновному также придется возместить и стоимость срубленной древесины.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.04.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 18.04.2017
Курсы в банках
на 18.04.2017
Конвертация в банках
на 18.04.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте