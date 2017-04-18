В начале нынешнего года благодаря фотоловушке в Меженском лесничестве ГЛХУ «Городокский лесхоз» была выявлена незаконная рубка леса.

Как сообщает сайт Министерства лесного хозяйства, житель одной из деревень не стал утруждать себя оформлением необходимых в таких случаях документов, а решил разжиться дровами по упрощенной схеме. Действия нарушителя зафиксировала фотокамера, предусмотрительно установленная в свое время лесничим.

В ходе разбирательства по данному факту вина нарушителя была полностью доказана. В результате штраф за нарушение составил две базовые величины.

Кроме того, он должен компенсировать ущерб, нанесенный природе, который превысил 400 рублей. Виновному также придется возместить и стоимость срубленной древесины.