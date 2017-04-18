26 апреля на базе учреждения здравоохранения «2-я городская клиническая больница» Минска состоится республиканский научно-практический семинар «Инновационные методы диагностики и лечения коморбидной патологии в клинической практике».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, на семинаре будут рассмотрены современные представления о причинах формирования коморбидности, ее влияние на прогноз для пациента, принципы диагностики и лечения заболеваний у пациентов с сочетанной патологией.

Рост количества пациентов с неинфекционными заболеваниями, нередко хронический характер их течения, накопленная заболеваемость приводит к наличию в клинической практике у одного пациента одновременно двух, трех и более заболеваний. Коморбидность обуславливает развитие синдрома взаимного отягощения и для врача сегодня представляет серьезную проблему во многом определяя тактику ведения пациента.

Проведение семинара будет способствовать совершенствованию организации медицинской помощи населению.