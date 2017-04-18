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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) НА НЕКОТОРЫХ ТАРИФНЫХ ПЛАНАХ ИЗМЕНЯЕТ УСЛУГИ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
11:41 18.04.2017
Мобильный оператор Life:) с 28 апреля на тарифных планах Smart mini:) и Smart 4:) изменяет услуги, которые автоматически подключаются после выполнения обязательств.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, на Smart mini:) вместо услуги «Все в одном» автоматически будет подключаться услуга Smart mini:); услуга Smart 4:), подключаемая сейчас по завершении обязательств, претерпит изменения: стоимость подписки станет 29,99 руб/месяц, а число бесплатных минут на все сети достигнет 500.
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