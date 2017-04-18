20 апреля состоится прием граждан правовыми инспекторами труда Федерации профсоюзов Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Федерации профсоюзов по Брестской области, место проведения – организации и предприятия, районные, городские объединения профсоюзов.

Любой желающий в каждом районе Беларуси и крупных городах сможет бесплатно получить консультации юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов.

В этот день на прямой связи с правовыми инспекторами труда ФПБ будут работать коллеги из Министерства труда и социальной защиты.

О времени приемов на предприятиях и в организациях Брестской области можно узнать по телефонам районных (городских) объединений профсоюзов, которые размещены на сайте областного объединения профсоюзов.