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ЭКОНОМИКА РБ
ПРАВОВЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ТРУДА ФПБ ПРОВЕДУТ 20 АПРЕЛЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН
11:23 18.04.2017
20 апреля состоится прием граждан правовыми инспекторами труда Федерации профсоюзов Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Федерации профсоюзов по Брестской области, место проведения – организации и предприятия, районные, городские объединения профсоюзов.
Любой желающий в каждом районе Беларуси и крупных городах сможет бесплатно получить консультации юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов.
В этот день на прямой связи с правовыми инспекторами труда ФПБ будут работать коллеги из Министерства труда и социальной защиты.
О времени приемов на предприятиях и в организациях Брестской области можно узнать по телефонам районных (городских) объединений профсоюзов, которые размещены на сайте областного объединения профсоюзов.
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