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ЭКОНОМИКА РБ


ЕРИП ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАНО ЧАСТЬЮ «ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА» БЕЛАРУСИ
11:04 18.04.2017

Министерство связи и информатизации Беларуси включило в свою экспозицию на выставке ТИБО-2017, посвященную работе «электронного правительства» республики стенд по работе единого расчетного и информационного пространства Беларуси (ЕРИП) и его автоматизированной системы АИС «Расчет», оператором которой выступает ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «НКФО «ЕРИП», Стенд будет действовать на протяжении всей программы ТИБО-2017, с 18 по 21 апреля. Посетители смогут получить подробную консультацию по работе АИС «Расчет», АИС «Расчет-ЖКУ», включая принцип расчета БЖС (безналичные жилищные субсидии) и межбанковской системы идентификации (МСИ) – инициативы по созданию единой системы идентификации клиентов в банковской системе реализованной на базе АИС «Расчет».

Публичное признание ЕРИП неотъемлемой частью создаваемого «электронного правительства» Беларуси является важной вехой в развитии ЕРИП. В 2017 году будет реализован ряд новых решений, которые больше расширят функционал АИС «Расчет» и «электронного правительства».

ЕРИП является инновационной платформой, открытой для новых направлений и участников, в основе которой лежат передовые технологии и опыт банковского обслуживания населения.

В среднем в месяц посредством АИС «Расчет» проводится около 36,5 млн платежей на сумму более 650 млн рублей. С помощью АИС «Расчет» можно оплатить более 62 тысяч услуг в пользу 14,3 тысяч производителей услуг.

Благодаря функционированию АИС «Расчет» на территории республики стал возможен и реализован проект по начислению платы за жилищно-коммунальные и другие услуги в рамках централизованной системы. Подсистема АИС «Расчет-ЖКУ» – первый опыт создания единого механизма и алгоритма начисления платы за жилищно-коммунальные и другие услуги, что в итоге способствует повышению для населения прозрачности и понимания их оплаты.

С изданием указа №322 от 29 августа 2016 г. «О предоставлении безналичных жилищных субсидий» и реализацией АИС «Расчет-ЖКУ» начисление безналичных жилищных субсидий осуществляется как по заявительному, так и по выявительному принципу.

Создание и реализация МСИ является новым этапом развития дистанционного обслуживания как физических, так и юридических лиц, которая может стать стартовой площадкой для инновационных технологических решений нашей страны.
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