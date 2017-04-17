|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.04.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ДО КОНЦА ГОДА ПОЯВЯТСЯ ЕЩЕ 5 ЦЕНТРОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
10:57 18.04.2017
В минских налоговых инспекциях появятся еще 5 центров обслуживания плательщиков (ЦОП) до конца года. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», сообщил начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Андрей Соболевский на оперативном совещании в Минском городском исполнительном комитете.
Первый в Беларуси центр обслуживания плательщиков открылся полгода назад в Московском районе. За три месяца 2017 года через систему электронной очереди принято почти 23 тыс. плательщиков. Среднее время приема составляет 9 мин. 55 с, время ожидания — 10 мин. 55 с.
«В дальнейшем будет разработан стандарт времени обслуживания плательщиков по каждой процедуре», - уточнил А. Соболевский.
В мае такой же центр планируется открыть в налоговой инспекции по Партизанскому району. Ведутся работы по созданию ЦОП в Заводском районе.
В планах до конца года открыть еще три таких центра в налоговых инспекциях по Фрунзенскому № 1, Первомайскому и Центральному районам. В настоящее время проводятся торги по выбору подрядчика на выполнение работ по этим объектам.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.04.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 17.04.2017
Курсы в банках
на 18.04.2017
Конвертация в банках
на 18.04.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте