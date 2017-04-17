В минских налоговых инспекциях появятся еще 5 центров обслуживания плательщиков (ЦОП) до конца года. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», сообщил начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Андрей Соболевский на оперативном совещании в Минском городском исполнительном комитете.

Первый в Беларуси центр обслуживания плательщиков открылся полгода назад в Московском районе. За три месяца 2017 года через систему электронной очереди принято почти 23 тыс. плательщиков. Среднее время приема составляет 9 мин. 55 с, время ожидания — 10 мин. 55 с.

«В дальнейшем будет разработан стандарт времени обслуживания плательщиков по каждой процедуре», - уточнил А. Соболевский.

В мае такой же центр планируется открыть в налоговой инспекции по Партизанскому району. Ведутся работы по созданию ЦОП в Заводском районе.

В планах до конца года открыть еще три таких центра в налоговых инспекциях по Фрунзенскому № 1, Первомайскому и Центральному районам. В настоящее время проводятся торги по выбору подрядчика на выполнение работ по этим объектам.