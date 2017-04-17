Сортопрокатный цех №2 Белорусского металлургического завода в 2016 году произвел 484270 тонн проката, почти 400 тыс. тонн из которых реализовано потребителям на сумму 133 млн долларов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БМЗ», остальной прокат был использован в качестве заготовки для собственного производства в метизных цехах. Экспорт продукции СПЦ-2 составил около 83%. Прокат, произведенный на стане, реализовывался в 27 стран мира. Крупнейшими экспортными странами-потребителями стали Нидерланды, Израиль, Польша, Германия.

10 апреля коллективами бригад №1 и №3 сортопрокатного цеха №2 (СПЦ-2) был достигнут рекорд суточного производства. В этот день в цехе было выпущено 3224,547 тонны горячего проката. Впечатляющие показатели были установлены на линии катанки при прокатке профиля 11,2 мм.

Рекорд был выполнен с низким расходным коэффициентом по металлу: 18,4 кг на тонну при норме 35,9 кг. Другими словами, экономия составила 17,5 кг на тонну проката. Произведенный в знаковый день металл был передан в метизные цеха БМЗ для дальнейшей переработки под заказы потребителей.