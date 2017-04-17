|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.04.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЕМ ПРОМПРОИЗВОДСТВА В I КВАРТАЛЕ ВЫРОС НА 4,3% - БЕЛСТАТ
10:15 18.04.2017
В I квартале 2017 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 21,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 104,3% к уровню I квартала 2016 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе в горнодобывающей промышленности – 102,1%, обрабатывающей промышленности – 105,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 101,8% и в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 96,5%.
Индекс промышленного производства за март 2017 г. к марту 2016 г. составил 106,7%; за март 2017 г. к февралю 2017 г. – 114%.
В 10 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за I квартал 2017 г. превысил уровень I квартала 2016 г.
Наибольший прирост наблюдался в производстве химических продуктов – на 23,5%; производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации – на 19,7%; производстве электрооборудования – на 11,5%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.04.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 17.04.2017
Курсы в банках
на 18.04.2017
Конвертация в банках
на 18.04.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте