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ЭКОНОМИКА РБ


ОБЪЕМ ПРОМПРОИЗВОДСТВА В I КВАРТАЛЕ ВЫРОС НА 4,3% - БЕЛСТАТ
10:15 18.04.2017

В I квартале 2017 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 21,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 104,3% к уровню I квартала 2016 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе в горнодобывающей промышленности – 102,1%, обрабатывающей промышленности – 105,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 101,8% и в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 96,5%.

Индекс промышленного производства за март 2017 г. к марту 2016 г. составил 106,7%; за март 2017 г. к февралю 2017 г. – 114%.

В 10 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за I квартал 2017 г. превысил уровень I квартала 2016 г.

Наибольший прирост наблюдался в производстве химических продуктов – на 23,5%; производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации – на 19,7%; производстве электрооборудования – на 11,5%.
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