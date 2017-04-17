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ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР МТС НА «ТИБО-2017» ПОКАЖЕТ ПОРТФЕЛЬ ЦИФРОВЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЖИЗНИ
09:55 18.04.2017

СООО «Мобильные ТелеСистемы» продемонстрирует на выставке «ТИБО-2017» в Минске новые цифровые продукты, улучшающие жизнь современного человека, решения, повышающие эффективность бизнеса, а также новые социальные инициативы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, основа экспозиции МТС на «ТИБО-2017» – диджитал услуги и приложения, позволяющие пользоваться привычными сервисами на новом, качественном уровне. В «МТС ТВ» пакет каналов расширен до 80. Совместно с крупнейшим онлайн-кинотеатром IVI.RU добавлен раздел «Кино», который включает более 40000 фильмов и сериалов.

Сервис мобильной коммерции МТС Деньги теперь позволяет безопасно и без комиссии оплачивать услуги и товары не только с баланса лицевого счета, но и со счета банковской карты. МТС Музыка – приложение с 20 миллионами музыкальных треков, прослушивать которые можно онлайн или оффлайн. МТС Пресса – более 100 популярных журналов и газет в одном мобильном приложении. Для этих приложений МТС предоставляет бесплатный мобильный трафик.

Развитие 4G позволило МТС разработать решение, обеспечивающее быстрый интернет в частных домах, где нет проводного интернета, – «Интернет для дома». Высокоскоростной интернет как в городской квартире теперь можно подключить через антенну, усиливающую 3G/4G-сигнал. Аналогичное решение доступно корпоративным абонентам, желающим организовать стабильное подключение удаленных офисов.

На базе cloud-платформы Cisco МТС развернул облачные ИТ-сервисы для повышения эффективности и безопасности бизнеса: система удаленного мониторинга инфраструктуры и контроля трафика – wiSLA; решения для быстрого восстановления работоспособности серверов Double-Take от Vision Solutions; а также сервис защиты от DDoS-атак.

В бизнес-сегменте МТС представляет также решение по организации общественных Wi-Fi сетей с соблюдением законодательства по идентификации пользователей. Для наиболее эффективного контакта с клиентами МТС разработал инструмент мобильного маркетинга SMS-Информ. Многофункциональный web-интерфейс позволяет организовать SMS-коммуникацию с клиентами в сетях мобильных операторов Беларуси.

Эффективность бизнес-процессов позволят повысить новые решения «Виртуальный факс» и мобильная электронная цифровая подпись «МТС ID».

Следуя принципам корпоративной социальной ответственности, компания презентует новый сервис-помощник для людей с нарушениями зрения. «Штурман» помогает незрячему человеку ориентироваться на местности при помощи других людей, находящихся на расстоянии.

Также МТС продемонстрирует решения в рамках образовательного проекта «Инновационная школа», который реализуется в сотрудничестве с Министерством образования Беларуси.
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