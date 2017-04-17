|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.04.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ФИНАНСОВОЙ МИЛИЦИЕЙ И ГОСКОНТРОЛЕМ ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ В ПЕТРИКОВСКОМ РАЙЖИЛКОМХОЗЕ
09:47 18.04.2017
Мозырским межрайотделом финансовых расследований и Мозырским межрайкомитетом госконтроля выявлены и пресечены нарушения со стороны должностных лиц коммунального производственного унитарного предприятия «Петриковский райжилкомхоз».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, предоставленное для проживания директору райжилкомхоза жилое помещение коммерческого использования коммунального жилищного фонда было отремонтировано за счет предприятия. Материалы и работы по текущему ремонту (замена дверей, окон и сантехоборудования, установка счетчика газа) на общую сумму 1778 рублей были необоснованно оплачены райжилкомхозом.
Также за счет предприятия были приобретены у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Петрикова предметы для обустройства жилья общей стоимостью 3403 рубля. При этом были оплачены не только крупные покупки (холодильник, мебель для гостиной, кухни и ванной), но даже карнизы и шторы, антенна, приставка и пульт для телевизора, другие товары.
После проведенной проверки ущерб предприятию возмещен виновными лицами в полном объеме. Виновные должностные лица КПУП «Петриковский райжилкомхоз» привлечены к дисциплинарной ответственности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.04.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 17.04.2017
Курсы в банках
на 18.04.2017
Конвертация в банках
на 18.04.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте