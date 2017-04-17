Мозырским межрайотделом финансовых расследований и Мозырским межрайкомитетом госконтроля выявлены и пресечены нарушения со стороны должностных лиц коммунального производственного унитарного предприятия «Петриковский райжилкомхоз».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, предоставленное для проживания директору райжилкомхоза жилое помещение коммерческого использования коммунального жилищного фонда было отремонтировано за счет предприятия. Материалы и работы по текущему ремонту (замена дверей, окон и сантехоборудования, установка счетчика газа) на общую сумму 1778 рублей были необоснованно оплачены райжилкомхозом.

Также за счет предприятия были приобретены у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Петрикова предметы для обустройства жилья общей стоимостью 3403 рубля. При этом были оплачены не только крупные покупки (холодильник, мебель для гостиной, кухни и ванной), но даже карнизы и шторы, антенна, приставка и пульт для телевизора, другие товары.

После проведенной проверки ущерб предприятию возмещен виновными лицами в полном объеме. Виновные должностные лица КПУП «Петриковский райжилкомхоз» привлечены к дисциплинарной ответственности.