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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСК В I КВАРТАЛЕ ПЕРЕВЫПОЛНИЛ ЗАДАНИЕ ПО СБОРУ НАЛОГОВ
09:33 18.04.2017
В консолидированный бюджет Минска в I квартале 2017 года поступило более 2,5 млрд рублей налогов, сборов и других платежей, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщил начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Андрей Соболевский на оперативном совещании в Минском городском исполнительном комитете, это на 86,3 млн рублей, или 3,5%, больше запланированного показателя.
Доля организаций в общей массе налоговых поступлений составила 95,4%, платежи индивидуальных предпринимателей — 1,7%, физических лиц — 2,9%.
«Безусловным гарантом финансовой стабильности экономики принято считать крупные организации, которые формируют значительную часть доходов, - отметил А. Соболевский. - В Минске к этой категории с 2017-го относятся 52 организации из 119 по республике. Указанными плательщиками в I квартале текущего года уплачено свыше 1 млрд рублей, что составляет 40,3% от общей суммы поступлений».
Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в формирование бюджета города также весомый — 936,1 млн рублей (37%). Но и по количеству эта категория самая многочисленная — более 116,5 тыс. Из них 45 тыс. организаций среднего и малого предпринимательства и 71,5 тыс. ИП.
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