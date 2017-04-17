В консолидированный бюджет Минска в I квартале 2017 года поступило более 2,5 млрд рублей налогов, сборов и других платежей, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщил начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Андрей Соболевский на оперативном совещании в Минском городском исполнительном комитете, это на 86,3 млн рублей, или 3,5%, больше запланированного показателя.

Доля организаций в общей массе налоговых поступлений составила 95,4%, платежи индивидуальных предпринимателей — 1,7%, физических лиц — 2,9%.

«Безусловным гарантом финансовой стабильности экономики принято считать крупные организации, которые формируют значительную часть доходов, - отметил А. Соболевский. - В Минске к этой категории с 2017-го относятся 52 организации из 119 по республике. Указанными плательщиками в I квартале текущего года уплачено свыше 1 млрд рублей, что составляет 40,3% от общей суммы поступлений».

Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в формирование бюджета города также весомый — 936,1 млн рублей (37%). Но и по количеству эта категория самая многочисленная — более 116,5 тыс. Из них 45 тыс. организаций среднего и малого предпринимательства и 71,5 тыс. ИП.