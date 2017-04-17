В 2016 году в естественных и искусственных водоемах республики выловлено 19 тыс. тонн рыбы, что на 4,8% больше, чем в 2015 году.

Как сообщает Национальный статкомитет, промысловый улов рыбы составил 11,3 тыс. тонн (108,1% к 2015 году), любительский – 7,7 тыс. тонн (100,5%).

Рыбохозяйственными организациями в искусственных водоемах выловлено 10,6 тыс. тонн (94,3% от общего объема промыслового улова рыбы), в естественных – 0,6 тыс. тонн (5,7%). Наибольший удельный вес в общем объеме улова рыбы в искусственных водоемах занимает карп – 74,3%. За 2016 год улов карпа по сравнению с предыдущим годом увеличился на 22,2% и составил 7 888,4 тонны. Кроме того, выловлено 338,6 тонны лососевых, что в 4,3 раза больше, чем в 2015 году, 314 тонн амура (на 22,2% больше) и 94,4 тонны осетровых (на 18% больше).

По объему промыслового улова рыбы лидируют организации Брестской и Минской областей, на долю которых приходится 72,3% республиканского промыслового улова рыбы.

За 2016 год организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано 9 тыс. тонн рыбы. Населению реализовано 4,5 тыс. тонн рыбы (50,4% от общего объема продажи), торговым организациям – 1,9 тыс. тонн (21,4%), на переработку – 1,7 тыс. тонн (18,4%).