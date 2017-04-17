В январе-марте 2017 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2209,2 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем-мартом 2016 г. в сопоставимых ценах на 1,7%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции 2118,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 2,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 451,3 тыс. тонн, что на 1,2% больше, чем за январь-март 2016 г., молока произведено 1 685,8 тыс. тонн (на 2,8% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 426,2 тыс. тонн и по сравнению с январем-мартом 2016 г. увеличилось на 1,8%, молока произведено 1634,4 тыс. тонн, что на 3,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

На 1 апреля 2017 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,2 млн. голов, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Поголовье свиней составило 2,8 млн. голов.